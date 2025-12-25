"Prowokacje pod pełną kontrolą". Szef MON skomentował incydent z rosyjskim samolotem
"Wszystkie prowokacje nad Bałtykiem oraz przy granicy z Białorusią były pod pełną kontrolą Wojska Polskiego" - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując poranne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP. "Dziękuję prawie 20 tysiącom naszych żołnierzy, którzy w czasie Świąt czuwają nad naszym bezpieczeństwem" - napisał szef MON-u na X.
W czwartek nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o przechwyceniu przez polskie myśliwce rosyjskiego samolotu. Maszyna zwiadowcza znajdowała się nad wodami międzynarodowymi Bałtyku.
"Polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej" - przekazało w komunikacie Dowództwo Operacyjne.
Do incydentu odniósł się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
"Kolejna pracowita noc dla służb operacyjnych Wojska Polskiego. Wszystkie prowokacje, zarówno nad Bałtykiem jak i nad granicą z Białorusią były pod pełną kontrolą" - zapewnił wicepremier we wpisie na X.
Incydent na Podlasiu. W Wigilię przestrzeń naruszyły balony
Spokojnie na polskim niebie nie było także w Wigilię. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że po godz. 20 doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przy granicy z Białorusią.
"Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe" - przekazało wojsko.
W związku z incydentem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu z użytkowania dla ruchu cywilnego przestrzeni powietrznej nad częścią Podlasia. Zakaz obowiązywał do godz. 4.30.
Kosiniak-Kamysz podziękował strzegącym bezpieczeństwa w Polsce za ich służbę. "Dziękuję prawie 20 tysiącom naszych żołnierzy, którzy w czasie Świąt czuwają nad naszym bezpieczeństwem - i jak widać - robią to niezwykle skutecznie" - napisał wicepremier.
