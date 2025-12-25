Obecnie - stan na godz. ok. 7.00 - na miejscu pożaru trwa dogaszanie. Pracuje siedem zastępów, około 30 strażaków - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl bryg. mgr inż. Przemysław Trochimiak z Komendy Powiatowej PSP w Siematyczach.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 25 zastępów straży, około 100 strażaków, którzy pracowali w trybie rotacyjnym.

Pożar hotelu w Siemiatyczach. Brak poszkodowanych

Szczęśliwie w pożarze nikt nie ucierpiał. W momencie pojawienia się ognia nikogo nie było w budynku.

ZOBACZ: Pożar zakładu meblarskiego na Śląsku. W akcji 45 zastępów straży pożarnej

Na miejscu strażacy z Siemiatycz korzystali nie tylko z pomocy jednostek okolicznych OSP, ale również ze wsparcia straży z poza powiatu - między innymi z powiatu hajnowskiego, którzy dostarczyli podnośnik i cysternę.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wiceszef kancelarii premiera o decyzji Karola Nawrockiego. "Prezydentowi chyba się nudzi" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl