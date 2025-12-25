Pożar hotelu na Podlasiu. W akcji uczestniczyło około 100 strażaków

W Siemiatyczach (woj. podlaskie) doszło do pożaru hotelu przy ulicy Grodzieńskiej. Ogień pojawił się w nocy ze środy na czwartek. Na miejscu trwa dogaszanie. Jak dowiedział się polsatnews.pl, w akcji gaśniczej brało udział około 100 strażaków.

Widok na płonący budynek z widocznymi płomieniami wydobywającymi się z dachu i okien. Na pierwszym planie znajdują się wozy strażackie.
Obecnie - stan na godz. ok. 7.00 - na miejscu pożaru trwa dogaszanie. Pracuje siedem zastępów, około 30 strażaków - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl bryg. mgr inż. Przemysław Trochimiak z Komendy Powiatowej PSP w Siematyczach.

 

 

 

 

W akcji gaśniczej uczestniczyło 25 zastępów straży, około 100 strażaków, którzy pracowali w trybie rotacyjnym.

Pożar hotelu w Siemiatyczach. Brak poszkodowanych

Szczęśliwie w pożarze nikt nie ucierpiał. W momencie pojawienia się ognia nikogo nie było w budynku.

 

Na miejscu strażacy z Siemiatycz korzystali nie tylko z pomocy jednostek okolicznych OSP, ale również ze wsparcia straży z poza powiatu - między innymi z powiatu hajnowskiego, którzy dostarczyli podnośnik i cysternę.

 

jk / polsatnews.pl
