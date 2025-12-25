Polityczny gość na Wigilii? Polacy wskazali faworyta

Badanie przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski wskazało, że na szczycie listy znalazł się Karol Nawrocki. Chęć spędzenia z nim wigilijnego wieczoru zadeklarowało 30 proc. ankietowanych. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy niż poparcie uzyskane przez polityków zajmujących kolejne miejsca na podium, co czyni go niekwestionowanym faworytem w tym zestawieniu.

Drugie miejsce ex aequo zajęli premier Donald Tusk oraz były marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Obu polityków do swojego stołu zaprosiłoby po 13 proc. respondentów. Tuż za podium uplasował się obecny szef dyplomacji, Radosław Sikorski, na którego wskazało 11 proc. badanych.

Polityk na Wigilii. Na liście m.in. Grzegorz Braun

Sondaż odnotował również stosunkowo wysokie zainteresowanie towarzystwem liderów Konfederacji. Sławomir Mentzen uzyskał 9 proc. wskazań, natomiast Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej - 8 proc.

ZOBACZ: Polacy ocenili rządy Donalda Tuska. Najnowszy sondaż

Mniejszym zainteresowaniem w roli świątecznych gości cieszyli się pozostali liderzy ugrupowań koalicyjnych. Wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wskazało 5 proc. ankietowanych, a marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - 4 proc.

W dolnej części rankingu znaleźli się czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski. Zarówno prezes PiS Jarosław Kaczyński, jak i były premier Mateusz Morawiecki, zostali wskazani przez 3 proc. respondentów. Zestawienie zamyka były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, z którym chęć spędzenia świąt zadeklarował 1 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 15-17 grudnia 2025 roku. Sondaż zrealizowano metodą CAWI na próbie 1077 osób.

