Komenda Główna Policji opublikowała dane o działaniach policji 24 grudnia. Funkcjonariusze przeprowadzili tego dnia 11 725 interwencji oraz zatrzymali 313 sprawców przestępstw i 207 poszukiwanych osób. W Wigilię doszło do 23 wypadków drogowych. Zginęło siedem osób, a 29 zostało rannych. W sumie policja zatrzymała 161 kierowców, którzy prowadzili po spożyciu alkoholu.

Wypadki i pożary. Strażacy wzywani ponad tysiąc razy

Wigilijną statystykę przedstawiła również Państwowa Straż Pożarna. Spośród 1043 interwencji 361 dotyczyło pożarów, 561 tzw. miejscowych zagrożeń, z czego 19 interwencji to tzw. izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego. Było też 121 fałszywych alarmów.

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, 217 pożarów miało miejsce w budynkach mieszkalnych. W wyniku pożarów domów i mieszkań śmierć poniosły trzy osoby. Do tragedii doszło m.in. w Sadkowej Górze na Podkarpaciu, gdzie w pożarze samochodu osobowego, do którego doszło na jednej z posesji, zginęły dwie osoby. Kolejną ofiarę śmiertelną zanotowano w związku z pożarem lawety w Słupsku na Pomorzu.

Sześć osób zginęło natomiast w wyniku wypadku dwóch samochodów osobowych i w konsekwencji pożaru jednego z nich w Zielęcicach w województwie opolskim.

Interwencje w Wigilię. Śmierć po zatruciu czadem

27 interwencji w środę związanych było z czadem. - Niestety, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w domu jednorodzinnym w Opalenicy w Wielkopolsce zginęła kobieta. W sumie w Wigilię 10 osób podtruło się czadem - przekazał PAP rzecznik PSP Karol Kierzkowski. Dodał, że w wyniku zatrucia czadem, zginęła kobieta.

Ostatniej doby strażacy interweniowali również przy 102 wypadkach drogowych, 84 zdarzeniach wymagających działań medycznych, 53 zdarzeniach związanych z silnym wiatrem, 33 zdarzeniach chemicznych.

- Państwowa Straż Pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie świątecznym, właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych oraz stosowanie czujników dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie - podkreślił st. bryg. Karol Kierzkowski.

