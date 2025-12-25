Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1026 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W czwartek w kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południu zachmurzenie duże zmniejszające się do umiarkowanego, a na północy oraz północnym wschodzie umiarkowane i duże, wieczorem wzrastające do całkowitego. Początkowo w Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od -5 do -2 st. C.

Cieplej miejscami na wybrzeżu, około 0 st. C, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich, około -6 st. C. Wiatr słaby, zmienny, na południu umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie w porywach do 60 km/h, z kierunków wschodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, po południu słabnący, powodować będzie miejscami zamiecie śnieżne.

Świąteczna prognoza pogody. Bardzo zimna noc

W nocy na południu bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane od północnego zachodu wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -13 st. C lokalnie na południu, około -8 st. C w centrum do -6 st. C na północy. Cieplej nad samym morzem, około -3 st. C. Lokalnie w kotlinach sudeckich możliwy spadek temperatury do -14 st. C.

Wiatr słaby, na północnym wschodzie chwilami umiarkowany i porywisty, na zachodzie zmienny, początkowo z przewagą wschodniego, na pozostałym obszarze zachodni. Na wschodnim wybrzeżu wiatr będzie okresami wzmagał się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, z zachodu. Wysoko w Sudetach wiatr początkowo w porywach do 60 km/h, powodować będzie miejscami zamiecie śnieżne.

Drugi dzień świąt. Efekt powietrzna z północy

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, miejscami marznące i powodujące gołoledź. Na południowym wschodzie dominować będą opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 st. C na południowym wschodzie, około 2 st. C w centrum do 5 st. C na północy i 7 st. C nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami wzmagający się do dość silnego, zachodni i północno-zachodni, po południu z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach wiatr początkowo w porywach do 60 km/h, później do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h, powodować będzie miejscami zamiecie śnieżne.

W czwartek w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna -3 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna -8 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni.

