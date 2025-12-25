Przed bazyliką watykańską zgromadziły się w południe dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata. Zwracając się do nich z balkonu świątyni, Leon XIV powiedział, że drogą pokoju jest odpowiedzialność.

- Gdyby każdy z nas, na wszystkich poziomach, zamiast oskarżać innych najpierw uznał swoje własne winy i prosił Boga o ich przebaczenie, a jednocześnie postawił się w sytuacji tych, którzy cierpią, okazał solidarność z tymi, którzy są słabsi i uciskani, wtedy świat by się zmienił - oświadczył.

Papież Leon o Ukrainie: Niech ucichnie huk broni

Prosił o "sprawiedliwość, pokój i bezpieczeństwo dla Libanu, Palestyny, Izraela i Syrii".

- Księciu Pokoju powierzamy cały kontynent europejski, prosząc, aby nadal inspirował go duchem wspólnoty i współpracy, wiernym jego chrześcijańskim korzeniom i historii, solidarnym i otwartym na tych, którzy są w potrzebie - powiedział Leon XIV.

- Modlimy się w szczególności za umęczony naród ukraiński: niech ucichnie huk broni, a zaangażowane strony, wspierane przez wysiłek społeczności międzynarodowej, znajdą odwagę podjęcia szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu - dodał.

Jak zaznacza Vatican News, papieskie orędzie Urbi et Orbi (miastu i światu), skupiło się również na cierpiących w Sudanie, Sudanie Południowym, Mali, Burkina Faso, Demokratycznej Republice Konga, Haiti, Mjanmie, Tajlandii, Kambodży, Jemenie, w Azji Południowej i Oceanii. Dotyczyło także uchodźców i migrantów szukających bezpieczeństwa oraz godnego życia.

jk / polsatnews.pl / PAP