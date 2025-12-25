Nie żyje Isabelle Marciniak. Utalentowana sportsmenka walczyła z nowotworem

Isabelle Marciniak zmarła w Wigilię, 24 grudnia 2025 roku.

Portal Diario de Avisos przekazał, że przyczyną śmierci była ziarnica złośliwa, obecnie znana jako chłoniak Hodgkina - nowotwór układu limfatycznego.

Nie żyje Isabelle Marciniak. Była wschodzącą gwiazdą sportu

Młoda zawodniczka była jedną z czołowych sportsmenek w swojej dyscyplinie w Brazylii. W 2021 roku zdobyła indywidualne mistrzostwo kraju w wieloboju indywidualnym, miała też na koncie srebrny i złoty medal w konkurencjach gimnastyki artystycznej ze wstążką i z piłką.

ZOBACZ: Uderzył w bandę reklamową. Piłkarz złamał kręgosłup w trakcie meczu

Jako zawodniczka klubu Agir zdobyła także kilka tytułów mistrzowskich na szczeblu stanowym i krajowym. W ostatnim czasie nie mogłą występować w zawodach z powodu postępującej choroby. Marciniak była leczona w szpitalu w Kurytybie.

"Niech Twoja historia, pasja do sportu i pamięć o Tobie żyją jako inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą w gimnastykę jako narzędzie do właściwego fwychowywania młodych ludzi" - napisała na Facebooku gimnastyczna federacja stanu Parana.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni