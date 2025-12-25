Nie żyje Isabelle Marciniak. Utalentowana sportsmenka walczyła z nowotworem

Świat

W wieku 18 lat zmarła Isabelle Marciniak, juniorska mistrzyni Brazylii w gimnastyce artystycznej. Informację o jej śmierci opublikowała federacja gimnastyczna stanu Parana, składając przy tym kondolencje rodzinie, przyjaciołom i całej społeczności gimnastycznej.

Młoda gimnastyczka artystyczna w błyszczącym stroju, z uniesionymi ramionami i uśmiechem na twarzy, podczas występu. Pod spodem widnieje napis "ISABELLE MARCINIAK 17/07/2007 - 24/12/2025".
Facebook/fprginastica
Isabelle Marciniak zmarła w wieku 18 lat

Isabelle Marciniak zmarła w Wigilię, 24 grudnia 2025 roku. 

 

Portal Diario de Avisos przekazał, że przyczyną śmierci była ziarnica złośliwa, obecnie znana jako chłoniak Hodgkina - nowotwór układu limfatycznego.

Nie żyje Isabelle Marciniak. Była wschodzącą gwiazdą sportu

Młoda zawodniczka była jedną z czołowych sportsmenek w swojej dyscyplinie w Brazylii. W 2021 roku zdobyła indywidualne mistrzostwo kraju w wieloboju indywidualnym, miała też na koncie srebrny i złoty medal w konkurencjach gimnastyki artystycznej ze wstążką i z piłką.

 

Jako zawodniczka klubu Agir zdobyła także kilka tytułów mistrzowskich na szczeblu stanowym i krajowym. W ostatnim czasie nie mogłą występować w zawodach z powodu postępującej choroby. Marciniak była leczona w szpitalu w Kurytybie. 

 

"Niech Twoja historia, pasja do sportu i pamięć o Tobie żyją jako inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą w gimnastykę jako narzędzie do właściwego fwychowywania młodych ludzi" - napisała na Facebooku gimnastyczna federacja stanu Parana.

 

Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl
