Nie żyje Isabelle Marciniak. Utalentowana sportsmenka walczyła z nowotworem
W wieku 18 lat zmarła Isabelle Marciniak, juniorska mistrzyni Brazylii w gimnastyce artystycznej. Informację o jej śmierci opublikowała federacja gimnastyczna stanu Parana, składając przy tym kondolencje rodzinie, przyjaciołom i całej społeczności gimnastycznej.
Isabelle Marciniak zmarła w Wigilię, 24 grudnia 2025 roku.
Portal Diario de Avisos przekazał, że przyczyną śmierci była ziarnica złośliwa, obecnie znana jako chłoniak Hodgkina - nowotwór układu limfatycznego.
Nie żyje Isabelle Marciniak. Była wschodzącą gwiazdą sportu
Młoda zawodniczka była jedną z czołowych sportsmenek w swojej dyscyplinie w Brazylii. W 2021 roku zdobyła indywidualne mistrzostwo kraju w wieloboju indywidualnym, miała też na koncie srebrny i złoty medal w konkurencjach gimnastyki artystycznej ze wstążką i z piłką.
Jako zawodniczka klubu Agir zdobyła także kilka tytułów mistrzowskich na szczeblu stanowym i krajowym. W ostatnim czasie nie mogłą występować w zawodach z powodu postępującej choroby. Marciniak była leczona w szpitalu w Kurytybie.
"Niech Twoja historia, pasja do sportu i pamięć o Tobie żyją jako inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą w gimnastykę jako narzędzie do właściwego fwychowywania młodych ludzi" - napisała na Facebooku gimnastyczna federacja stanu Parana.
