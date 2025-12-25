Krwawe święta w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali centrum Charkowa

Do zdarzenia doszło około godziny 12:20 (11:20 w Polsce - red.). Jak poinformował szef Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej (OVA), Ołeksandr Prokudin, armia rosyjska otworzyła ogień w kierunku Rynku Centralnego w samym środku dnia. W momencie ataku na miejscu przebywali mieszkańcy przygotowujący się do świąt.

W wyniku ostrzału zniszczeniu uległy punkty handlowe, a na terenie targowiska wybuchł pożar. Ogień został szybko ugaszony przez przybyłe na miejsce jednostki ratownicze.

Wojna na Ukrainie. Atak na cywilów w Charkowie

Skutki ataku okazały się tragiczne. Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mężczyzna, pracownik rynku, który w chwili zdarzenia wykonywał swoje obowiązki służbowe. Biuro prasowe Prokuratury Obwodowej w Chersoniu przekazało również wstępne informacje o dwóch innych osobach, które zostały ranne w wyniku eksplozji.

Szef chersońskiego MSW, Jarosław Szańko, zwrócił uwagę, że atak został wymierzony w obiekt cywilny o dużym zagęszczeniu ludzi - sprzedawców, kupujących oraz przechodniów. Podkreślił, że to kolejne uderzenie w miejsca pracy i infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania mieszkańców miasta.

W związku z atakiem organy ścigania podjęły działania prawne. Prokuratura wszczęła śledztwo na podstawie artykułu 438 ust. 2 Kodeksu Karnego Ukrainy. Postępowanie dotyczy naruszenia praw i zwyczajów wojennych, połączonego z zabójstwem umyślnym.

