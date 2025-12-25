Krakowskie lotnisko zamknięte na kilka miesięcy? Minął termin wydania decyzji

Do 19 grudnia miała być wydana zgoda na wybudowanie nowego pasa startowego.

- Przez ostatni rok lotnisko otrzymało pozytywne opinie Wód Polskich, Wojskowego Inspektoratu Sanitarnego i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. Przeprowadzono też konsultacje społeczne. Ze strony Kraków Airport dopełniliśmy wszystkich formalności, by decyzja mogła zostać wydana 19 grudnia - powiedziała w rozmowie z Gazetą Wyborczą Monika Chylaszek, rzeczniczka Lotniska Kraków-Balice.

Lotnisko Kraków-Balice zamknięte? "Rozwiązanie awaryjne"

Starania o rozpoczęcie budowy nowego pasa startowego spółka rozpoczęła w 2016 roku. Zwłoka w wydaniu decyzji przez Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie może zmusić port lotniczy do planu awaryjnego, jakim jest remont obecnego pasa. Wiązałoby się to z zamknięciem całego lotniska.

- Mimo że to rozwiązanie jest traktowane przez zarząd spółki jako awaryjne, bo wymagałoby całkowitego zamknięcia lotniska na trzy miesiące, co byłoby stratą dla całego regionu, to jednocześnie dałoby możliwość, w przypadku pogorszenie stanu technicznego drogi startowej, przeprowadzenia remontu i jednocześnie dostosowania infrastruktury do wymogów kat. III ILS (systemu nawigacyjnego, który pomaga pilotom lądować w trudnych warunkach - red.) - tłumaczyła Chylaszek.

Nowy pas albo remont obecnego. Ryzyko zamknięcia lotniska

Jak informuje Wyborcza, obecnie wykorzystywany pas ma zniszczoną nawierzchnię, a zły stan oświetlenia uniemożliwia lądowanie w gęstej mgle. Eksperci ds. lotnictwa ocenili, że choć korzystanie z pasa jest w pełni bezpieczne, nie powinno się ingerować w jego nawierzchnię bez wcześniejszego przeprowadzenia generalnego remontu.

Ryzyko zamknięcia krakowskiego lotniska doprowadziłoby do wielu problemów - rocznie przyjmuje ono ponad 12 milionów pasażerów. Rozstrzygnięto już przetarg na budowę nowego terminalu, który ma zostać oddany do użytku w 2031 roku. Wtedy port będzie w stanie obsłużyć do 20 milionów pasażerów rocznie.

