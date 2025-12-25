Katastrofa w górach. Śmigłowiec rozbił się na Kilimandżaro

Świat

Władze Tanzanii poinformowały o katastrofie lotniczej w rejonie najwyższego szczytu Afryki. W środę w okolicach Kilimandżaro rozbił się śmigłowiec z pięcioma osobami na pokładzie. Agencja Reutera potwierdziła, że w wyniku zdarzenia śmierć ponieśli wszyscy uczestnicy lotu.

Widok na ośnieżony szczyt góry Kilimandżaro ponad chmurami, z drzewami akacjowymi na pierwszym planie.
Pexels.com / Sergey Pesterev
Katastrofa śmigłowca w pobliżu obozu Barafu na Kilimandżaro

Do wypadku doszło w pobliżu obozu Barafu, który stanowi jedną z baz dla wspinaczy zdobywających górę. Według doniesień lokalnych mediów, w tym dziennika „Mwanachi” oraz telewizji East Africa, powołujących się na lokalną policję, śmigłowiec realizował w tym czasie misję medyczną.

 

ZOBACZ: Tragedia w Etiopii. Na wiernych w kościele runęło rusztowanie

 

Zgodnie z ustaleniami, maszyna uderzyła w zbocze na dużej wysokości – miejsce katastrofy zlokalizowano w przedziale między 4670 a 4700 metrów nad poziomem morza.

Tanzania. Pięć ofiar katastrofy śmigłowca

Na pokładzie śmigłowca znajdowała się międzynarodowa grupa. Wśród ofiar jest dwóch turystów z Czech. Oprócz nich zginęli również pilot pochodzący z Zimbabwe, lokalny przewodnik z Tanzanii oraz lekarz.

 

Kilimandżaro to najwyższa góra Afryki, której szczyt wznosi się na wysokość niemal 6 tysięcy metrów n.p.m. Jest to popularny cel turystyczny, przyciągający wspinaczy z całego świata, co wiąże się z koniecznością zapewnienia obsługi medycznej i ratunkowej w rejonie masywu.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Marcin Jan Orłowski / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AFRYKAKATASTROFA ŚMIGŁOWCAKILIMANDŻAROŚWIATTANZANIA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 