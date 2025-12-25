Katastrofa w górach. Śmigłowiec rozbił się na Kilimandżaro

Do wypadku doszło w pobliżu obozu Barafu, który stanowi jedną z baz dla wspinaczy zdobywających górę. Według doniesień lokalnych mediów, w tym dziennika „Mwanachi” oraz telewizji East Africa, powołujących się na lokalną policję, śmigłowiec realizował w tym czasie misję medyczną.

Zgodnie z ustaleniami, maszyna uderzyła w zbocze na dużej wysokości – miejsce katastrofy zlokalizowano w przedziale między 4670 a 4700 metrów nad poziomem morza.

Tanzania. Pięć ofiar katastrofy śmigłowca

Na pokładzie śmigłowca znajdowała się międzynarodowa grupa. Wśród ofiar jest dwóch turystów z Czech. Oprócz nich zginęli również pilot pochodzący z Zimbabwe, lokalny przewodnik z Tanzanii oraz lekarz.

Kilimandżaro to najwyższa góra Afryki, której szczyt wznosi się na wysokość niemal 6 tysięcy metrów n.p.m. Jest to popularny cel turystyczny, przyciągający wspinaczy z całego świata, co wiąże się z koniecznością zapewnienia obsługi medycznej i ratunkowej w rejonie masywu.

