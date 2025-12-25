Historyczny rekord złota. Cena przebiła kolejną barierę

Analitycy wskazują na splot czynników geopolitycznych oraz politykę monetarną USA jako główne przyczyny tego zjawiska.

Wzrost notowań złota o niemal 1 proc. w trakcie środowej sesji jest kontynuacją trendu z ostatnich dni. Kruszec szybko odrobił straty po korekcie z października, kiedy to cena wynosiła 4381 dolarów.

Inwestorzy ponownie zwracają się ku bezpiecznym aktywom w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej. Kluczowym czynnikiem stały się wydarzenia w Wenezueli, gdzie Stany Zjednoczone zablokowały tankowce z ropą. Dodatkowym impulsem są oczekiwania rynku względem Rezerwy Federalnej USA. Spekuluje się, że amerykański bank centralny będzie kontynuował cykl obniżek stóp procentowych.

Na sentyment rynkowy wpływa także polityka handlowa prezydenta USA Donalda Trumpa oraz obawy o rosnące zadłużenie państw. Inwestorzy, szukając alternatywy dla obligacji skarbowych i walut fiducjarnych, coraz chętniej lokują kapitał w metalach.

Wyjątkowy rok dla kruszców

Obecny rok zapisze się w historii rynków surowcowych jako wyjątkowy. Złoto zyskało na wartości ponad 70 proc., a srebro aż 150 proc. Dla obu metali są to najlepsze wyniki od 1979 roku. Prognozy pozostają optymistyczne – bank inwestycyjny Goldman Sachs przewiduje, że trend wzrostowy utrzyma się również w 2026 roku, a cena złota może osiągnąć poziom 4900 dolarów za uncję.

Znaczące ruchy widoczne są również na rynku platyny. W środę metal ten podrożał o 4 proc., przekraczając barierę 2300 dolarów za uncję po raz pierwszy od 1987 roku. Wzrosty trwają nieprzerwanie od 10 sesji. Jest to efekt ograniczonej podaży, wynikającej z zakłóceń dostaw w RPA, co prowadzi do trzeciego z rzędu rocznego deficytu tego surowca.

mjo / polsatnews.pl