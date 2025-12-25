"Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego.

Rosyjski samolot wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnim czasie Rosjanie wykonują podobne loty regularnie, o czym już kilkukrotnie informowało Wojsko Polskie.

Dowództwo zaznacza, że nie tylko poranek, ale również wigilijna noc nie była spokojna dla dyżurnych służb obrony powietrznej. Kolejne incydenty dotyczyły granicy z Białorusią.

Niespokojnie na wschodniej granicy. Wojsko wykryło balony z Białorusi

"W nocy obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru" - czytamy w relacji DORSZ.

Wojsko podkreśla, że lot wszystkich obiektów był stale monitorowany przez nasze radary. "Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" - wskazuje armia.

Jednoczenie wojsko podkreśla, że prowadzi bieżącą wymianę informacji i przekazuje dane o zaobserwowanych obiektach odpowiednim służbom. W wyniku przeprowadzonych analiz "nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej".

