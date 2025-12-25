Podstawą oskarżenia są wydarzenia z 9 maja 2022 roku. Tego dnia ambasador Rosji w Polsce, Siergiej Andriejew, przybył na Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, aby złożyć wieńce z okazji Dnia Zwycięstwa.

Według ustaleń rosyjskich śledczych, dziennikarka wraz z grupą innych osób zablokowała dyplomacie drogę do pomnika. W trakcie zajścia ambasador został oblany czerwoną substancją (syropem). Jak podano w komunikacie prokuratury, napastnicy zerwali dyplomacie okulary oraz wstążkę św. Jerzego, a fizycznemu atakowi towarzyszyły obelgi.

W komunikacie, co naturalne, nie wspominano, że akcja była protestem przeciwko rosyjskiej, pełnoskalowej agresji militarnej w Ukrainie.

Rosja. Zaoczny sąd nad rosyjską dziennikarką

Jak poinformowano, akt oskarżenia przeciwko Zemlianie został oficjalnie zatwierdzony. Rosyjscy śledczy postawili dziennikarce zarzuty z kilku paragrafów tamtejszego kodeksu karnego. Obejmują one m.in. artykuł dotyczący ataku na osoby korzystające z ochrony międzynarodowej, wzniecania nienawiści lub wrogości, a także rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o działaniach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (tzw. ustawa o fejkach).

Wcześniej Komitet Śledczy Rosji informował o zakończeniu własnego postępowania, w wyniku którego Zemliana została umieszczona na międzynarodowej liście osób poszukiwanych. Sąd wydał również nakaz jej tymczasowego aresztowania zaocznie.

Jako, że ukraińska aktywistka nie przebywa w Rosji, proces toczyć się będzie zaocznie.

