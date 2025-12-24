Władimir Putin wręczył nagrody propagandystom. Wyróżnienie dla Sołowjowa
Prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadził w Sali Katarzyny na Kremlu uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych. Jak informuje agencja RIA Novosti, wśród uhonorowanych znalazły się rozpoznawalne postacie rosyjskiej przestrzeni propagandowej m.in. Władimir Sołowjow.
Podczas ceremonii szczególne wyróżnienia trafiły do rąk Tiny Kandelaki oraz Władimira Sołowjowa. Kandelaki, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora generalnego holdingu Gazprom-Media, została odznaczona Orderem Aleksandra Newskiego.
Z kolei Władimir Sołowjow, prezenter telewizyjny prowadzący programy publicystyczne w rosyjskich mediach państwowych, odebrał z rąk prezydenta Order "Za Zasługi dla Ojczyzny" III stopnia.
Kim jest Władimir Sołowjow?
Władimir Rudolfowicz Sołowjow (ur. 20 października 1963 roku w Moskwie) to jeden z najbardziej wpływowych rosyjskich dziennikarzy telewizyjnych i radiowych, powszechnie uznawany za czołowego propagandystę Kremla. Jego działalność stanowi kluczowy element rosyjskiej wojny informacyjnej.
Sołowjow ukończył Moskiewski Instytut Stali i Stopów, a następnie studia podyplomowe w Instytucie Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych. Na początku lat 90. przebywał w USA, gdzie wykładał ekonomię. Po powrocie do Rosji zajmował się biznesem, by pod koniec lat 90. rozpocząć karierę w mediach – najpierw w radiu "Srebrny Deszcz", a później w telewizji (stacje TNT, NTV).
Obecnie jego kariera jest nierozerwalnie związana z państwowymi kanałami Rossija 1 oraz Rossija 24, gdzie prowadzi autorskie programy, takie jak "Wieczór z Władimirem Sołowjowem".
Jego wystąpienia charakteryzują się wysoką agresją, emocjonalnością oraz bezwzględnym poparciem dla polityki Władimira Putina. Jest jednym z najgłośniejszych zwolenników inwazji na Ukrainę. Na antenie regularnie wzywa do niszczenia ukraińskich miast (m.in. Kijowa, Charkowa, Odessy) oraz grozi państwom zachodnim, w tym Polsce i członkom NATO, atakami nuklearnymi.
