Podczas ceremonii szczególne wyróżnienia trafiły do rąk Tiny Kandelaki oraz Władimira Sołowjowa. Kandelaki, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora generalnego holdingu Gazprom-Media, została odznaczona Orderem Aleksandra Newskiego.

Z kolei Władimir Sołowjow, prezenter telewizyjny prowadzący programy publicystyczne w rosyjskich mediach państwowych, odebrał z rąk prezydenta Order "Za Zasługi dla Ojczyzny" III stopnia.

Kim jest Władimir Sołowjow?

Władimir Rudolfowicz Sołowjow (ur. 20 października 1963 roku w Moskwie) to jeden z najbardziej wpływowych rosyjskich dziennikarzy telewizyjnych i radiowych, powszechnie uznawany za czołowego propagandystę Kremla. Jego działalność stanowi kluczowy element rosyjskiej wojny informacyjnej.

ZOBACZ: Sytuacja wymyka się spod kontroli. Putin "postawiony" pod ścianą

Sołowjow ukończył Moskiewski Instytut Stali i Stopów, a następnie studia podyplomowe w Instytucie Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych. Na początku lat 90. przebywał w USA, gdzie wykładał ekonomię. Po powrocie do Rosji zajmował się biznesem, by pod koniec lat 90. rozpocząć karierę w mediach – najpierw w radiu "Srebrny Deszcz", a później w telewizji (stacje TNT, NTV).

Obecnie jego kariera jest nierozerwalnie związana z państwowymi kanałami Rossija 1 oraz Rossija 24, gdzie prowadzi autorskie programy, takie jak "Wieczór z Władimirem Sołowjowem".

Jego wystąpienia charakteryzują się wysoką agresją, emocjonalnością oraz bezwzględnym poparciem dla polityki Władimira Putina. Jest jednym z najgłośniejszych zwolenników inwazji na Ukrainę. Na antenie regularnie wzywa do niszczenia ukraińskich miast (m.in. Kijowa, Charkowa, Odessy) oraz grozi państwom zachodnim, w tym Polsce i członkom NATO, atakami nuklearnymi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni