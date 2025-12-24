Uroczystości świąteczne wróciły do Betlejem. "Boże Narodzenie pełne światła"
Po dwóch latach przerwy spowodowanych wojną w Strefie Gazy, w Betlejem znów odbyły się uroczystości bożonarodzeniowe. Na centralnym placu Żłóbka stanęła wysoka choinka. - To Boże Narodzenie pełne światła - powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballa.
Tysiące osób zgromadziły się w wigilię Bożego Narodzenia w Betlejem na Zachodnim Brzegu Jordanu. Do Betlejem przybył z Jerozolimy łaciński patriarcha tego miasta, włoski kardynał Pierbattista Pizzaballa.
Boże Narodzenie w Strefie Gazy. "Betlejem jest światłem świata"
- To Boże Narodzenie pełne światła - powiedział Pizzaballa na placu Żłóbka. Podkreślił, że do Betlejem przywiózł pozdrowienia od małej chrześcijańskiej wspólnoty w Strefie Gazy, którą odwiedził kilka dni wcześniej. W niedzielę łaciński patriarcha Jerozolimy odprawił mszę parafii Świętej Rodziny w Gazie.
Kardynał powiedział w Betlejem, że w zniszczonej Strefie Gazy widział pragnienie odbudowy. - Wszyscy razem postanawiamy być światłem, a światło Betlejem jest światłem świata - podkreślił, zwracając się do tysięcy chrześcijan i muzułmanów.
Na temat sytuacji w Strefie Gazy wypowiedział się także papież Leon XIV, który we wtorek wieczorem rozmawiał z proboszczem parafii Świętej Rodziny w Gazie, księdzem Gabrielem Romanellim.
Leon XIV o Strefie Gazy: bardzo trudna sytuacja
- Oni starają się świętować Boże Narodzenie w nadal bardzo trudnej sytuacji - mówił we wtorek. Głowa Kościoła katolickiego wyraziła też nadzieję, że porozumienie pokojowe w Strefie Gazy będzie realizowane.
Według relacji agencji AP, w tegorocznych uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy, cudzoziemców jest bardzo niewielu.
Parafia Świętej Rodziny w czasie miesięcy zbrojnego konfliktu, który wybuchł po ataku Hamasu na Izrael, udzieliła gościny kilkuset palestyńskim cywilom. W lipcu tego roku została zaatakowana przez izraelskie siły zbrojne.
Zginęły tam co najmniej dwie osoby, a sześć zostało rannych, w tym proboszcz Romanelli, werbista pochodzący z Argentyny.
