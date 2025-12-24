"Boże Narodzenie jest świętym czasem dla miliardów ludzi na całym świecie, a szczególnie tutaj, w Polsce - upamiętniającym narodziny Jezusa, chrześcijańskiej światłości świata oraz źródła nadziei, miłosierdzia i odkupienia dla wierzących na całym świecie. Boże Narodzenie to czas, w którym wszyscy możemy dziękować Bogu za dary wiary, rodziny i wolności - oraz za więzi, które łączą nas ponad granicami państw" - przekazał w języku angielskim na platformie X ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

ZOBACZ: Biskupi apelują do Trumpa. Mają do niego prośbę na święta

Życzenia zostały przetłumaczone przez amerykańską ambasadę na polski.

W dalszej części wpisu dyplomata przekazał Polakom życzenia złożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Trump złożył życzenia Polakom. Przekazał je ambasador

"W imieniu prezydenta Donalda Trumpa, narodu amerykańskiego oraz Misji USA w Polsce życzę Państwu błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości, wdzięczności i czasu spędzonego z najbliższymi. Wesołych Świąt. Merry Christmas. Niech Bóg błogosławi Amerykę i niech Bóg błogosławi Polskę" - czytamy.

W połowie października 2025 r. Thomas Rose został zaprzysiężony przez Departament Stanu USA na ambasadora w Polsce.

ZOBACZ: Trump mianował wysłannika ds. Grenlandii. Ambasador USA otrzyma wezwanie do duńskiego MSZ

Trzy tygodnie później, 6 listopada, prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od Rose'a i nowy szef amerykańskiej placówki dyplomatycznej oficjalnie rozpoczął swoją misję. Od tego czasu odbył on spotkania z najważniejszymi polskimi politykami.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni