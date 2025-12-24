Tragedia na Opolszczyźnie. Sześć osób zginęło w wypadku

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w miejscowości Zielęcice. Według wstępnych informacji w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło do pożaru. W wypadku, jak poinformowała GDDKiA, zginęło sześć osób. Ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 jest zablokowany.

Policjanci z Brzegu precyzują, że do wypadku doszło o godzinie 6:30. W zdarzeniu udział brały dwa pojazdy - volkswagen passat i ford kuga. Wszyscy pasażerowie ponieśli śmierć na miejscu.

Wypadek w woj. opolskim. DK 39 całkowicie zablokowana

Na miejscu tragedii pracują służby pod nadzorem brzeskiej prokuratury. Droga krajowa nr 39, za skrzyżowaniem z krajową 94 w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana.

Policjanci zaapelowali do kierowców o korzystanie z trasy objazdowej. Prowadzi ona przez miejscowość Skarbimierz-Osiedle lub Zielęcice.

Mundurowi przypominają, że warunki pogodowe na drogach w tegoroczne święta Bożego Narodzenia mogą być niebezpieczne. Spodziewane są bowiem ujemne temperatury w całym kraju. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zdjęcie nogi z gazu.

