"To okazja do przebaczenia". Prymas Polski z ważnym apelem do wiernych przed świętami

Polska Agata Sucharska / PAP

Święta Bożego Narodzenia są czasem świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia - przypomniał prymas Polski abp Wojciech Polak, składając wiernym świąteczne życzenia. Hierarcha podkreślił, że w świecie naznaczonym bólem, niepewnością i konfliktami Boże Narodzenie wzywa do pojednania oraz uważnej obecności wobec drugiego człowieka. - Bądźmy pielgrzymami nadziei - zaapelował.

Szopka bożonarodzeniowa z figurkami przedstawiającymi Świętą Rodzinę, aniołków i zwierzęta.
PAP/Marian Zubrzycki
Prymas Polski abp Wojciech Polak złożył świąteczne życzenia

Składając życzenia świąteczne za pośrednictwem mediów społecznościowych, metropolita gnieźnieński życzył, by nadchodzące święta były dla każdego czasem wyciszenia, czasem pokoju i odzyskania prostoty wiary.

 

Prymas przypomniał, że mijający rok był czasem wspomnienia koronacji w Gnieźnie dwóch pierwszych królów Polski oraz 1025 lat istnienia archidiecezji i metropolii.

 

- Historia i tradycja łączą pokolenia, umacniają wiarę i inspirują do tego, abyśmy byli światłem i nadzieją dla drugich. Wszystkim życzę więc pokoju serca i bliskości, która rodzi nadzieję. Niech światło z Betlejem rozjaśnia nasze drogi; zanieśmy je do tych, którym najbardziej go dziś potrzeba - powiedział abp Wojciech Polak

Prymas Polski apeluje do rodaków przed świętami. "Bądźmy pielgrzymami nadziei"

Abp Polak podkreślił, że święta Bożego Narodzenia są okazją do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia.

 

- Wzywają do pojednania i uważnej obecności w świecie pełnym bólu, niepewności i konfliktów. Są źródłem pokoju. Bądźmy więc pielgrzymami nadziei, bądźmy zwiastunami pocieszenia, bądźmy świadkami i misjonarzami miłości - zaapelował metropolita gnieźnieński.

 

ZOBACZ: "Niech ucichną wszelkie spory". Politycy składają życzenia na Boże Narodzenie

 

Prymas zachęcił też wszystkich do zatrzymania się przy żłóbku.

 

- Pozwólmy, by Nowonarodzony dotknął naszych lęków, wyciszył niepokoje i dodał siły w codziennym życiu. Być uczniem to pozwolić, by Bóg do nas przemówił. Czasem w ciszy, czasem przez drugiego człowieka. On przemawia prostotą, pokorą i bliskością - powiedział. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Z jakim przeciwnikiem politycy spędziliby wigilię? Padły deklaracje
Czytaj więcej
ABP WOJCIECH POLAKBOŻE NARODZENIEKOŚCIÓŁ KATOLICKIPOLSKAPRYMAS POLSKIRELIGIAŚWIĘTA 2025TRADYCJAWIARAWIGILIAŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 