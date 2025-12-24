W Wigilię Bożego Narodzenia w Tatrach i w Zakopanem zrobiło się biało - w nocy zaczął padać śnieg, który przykrył miasto i szczyty. W samym Zakopanem leży kilka centymetrów białego puchu, a temperatura wynosi minus 4 st. C. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna ma 23 cm, a termometry wskazują tam 12 st. mrozu.

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że warunki do uprawiania turystyki górskiej są niekorzystne. Na starą, twardą i ubitą warstwę śniegu spadła niewielka ilość świeżego puchu, który zasłania miejsca oblodzone.

W wielu rejonach szlaki są nieprzetarte, a ich przebieg bywa niewidoczny, co może prowadzić do pobłądzeń, szczególnie w partiach szczytowych. Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur oraz miejscowe zamglenia, zwiększające ryzyko utraty orientacji w terenie.

Niebezpieczne warunki w Tatrach. Do wejścia potrzebny sprzęt

Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz odpowiedniego przygotowania. Niezbędny jest zimowy sprzęt turystyczny, w tym raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC, a także umiejętność posługiwania się nim.

Ponadto w Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

TPN przypomniał również, że w zimie zmrok zapada znacznie szybciej - już około godz. 16 robi się ciemno. Należy to uwzględniać przy planowaniu wycieczek. W poprzednich latach w okresie świąteczno-noworocznym zdarzało się, że całe grupy turystów były zaskakiwane ciemnością nad Morskim Okiem i wzywały pomocy ratowników.

Boże Narodzenie w górach. Utrudnienia i ostrzeżenia dla turystów

W Boże Narodzenie nie będą kursowały wozy konne na drodze do Morskiego Oka - fiakrzy mają w ten dzień wolne. Na parkingi przy szlaku do Morskiego Oka, na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie, mogą wjechać wyłącznie osoby, które wcześniej dokonały rezerwacji miejsca parkingowego, wykupując e-bilet na stronie internetowej parku.

Władze TPN przestrzegają przed wchodzeniem na tafle wysokogórskich jezior, w tym na Morskie Oko. Lód jest cienki i może się załamać.

Od 1 grudnia do 15 maja zamknięte są odcinki szlaków: Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz, Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko. Dodatkowo, od 20 stycznia do odwołania, ze względów bezpieczeństwa zamknięty jest żółty szlak na odcinku od górnej stacji kolejki linowej na Kasprowym Wierchu do kopuły szczytowej.

