Prace poszukiwawcze ws. zbrodni wołyńskiej. Ukraińcy wskazali termin
W marcu i kwietniu 2026 roku strony polska i ukraińska przeprowadzą prace poszukiwawcze polskich ofiar zbrodni we wsi Ugły w obwodzie rówieńskim na Wołyniu. Na przyszły rok zaplanowano również poszukiwania i ekshumacje po stronie ukraińskiej na terenie dawnych wsi Huta Pieniacka i Ostrówki, a po stronie polskiej w Sahryniu i Łaskowie.
"W miejscowości Ugły w obwodzie rówieńskim odbyła się wizyta rozpoznawcza z udziałem specjalistów ze strony ukraińskiej i polskiej w celu omówienia dalszych badań, które odbędą się w marcu-kwietniu 2026 r." – powiadomiło ukraińskie ministerstwo kultury w opublikowanym komunikacie.
Poszukiwanie polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Wskazano termin
Zaznaczono, że podczas wyjazdu ukraińskich i polskich specjalistów, zrealizowanego z udziałem przedstawicieli organów władzy państwowej i samorządu lokalnego, obejrzano miejsce przyszłych badań poszukiwawczych, ustalono potencjalne terminy ich przeprowadzenia, omówiono kwestie logistyczne, pilne potrzeby, metodykę prowadzenia prac, a także kwestie bezpieczeństwa podczas ich realizacji, które są szczególnie aktualne w warunkach rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.
ZOBACZ: Ambasador Polski we Francji zatrzymany. Jest reakcja MSZ
19 grudnia polscy i ukraińscy specjaliści przeprowadzili rozpoznanie przed poszukiwaniami polskich ofiar zbrodni w Ugłach na Wołyniu. Prof. Andrzej Ossowski, genetyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przekazał PAP, że same poszukiwania mają rozpocząć się wiosną.
16 grudnia resort kultury podsumował działalność Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej ds. godnych pochówków w 2025 r. Podkreślono ogromne zaangażowanie grupy ekspertów w proces negocjacji, a także licznych osób i instytucji w prace poszukiwawcze, ekshumacyjne i organizację pogrzebów.
Ministerstwo Kultury zapowiedziało m.in., że działania w dotychczasowym formacie Grupy Roboczej będą kontynuowane w 2026 r. Podało, że na terytorium Ukrainy przewidziana jest kontynuacja prac na terenie dawnej wsi Puźniki i we Lwowie (na terenie dawnej wsi Hołosko), a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w Jureczkowej.
Wiosną Polska przeprowadziła ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. W wyniku tych prac odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Zostały one pochowane w Puźnikach 6 września.
Na 2026 rok zaplanowano również poszukiwania i ekshumacje po stronie ukraińskiej: w Ugłach oraz na terenie dawnych wsi Huta Pieniacka i Ostrówki. Odpowiednie zgody w tej sprawie zostały potwierdzone - zaznaczono w komunikacie. W Polsce analogiczne prace zaplanowane są w Sahryniu i Łaskowie.
Zbrodnia wołyńska. Spór o ekshumacje ofiar
Polskę i Ukrainę od wielu lat różni pamięć o roli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, które w latach 1943-45 dopuściły się ludobójczej czystki etnicznej na ok. 100 tys. polskich mężczyznach, kobietach i dzieciach. Od wiosny 2017 r. trwał spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy, wprowadzonego przez ukraiński IPN. Zakaz został wydany po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach w kwietniu 2017 r.
ZOBACZ: Poszukiwania szczątków polskich ofiar na Wołyniu. "To jest już pewne"
Decyzja o zniesieniu obowiązującego od 2017 r. moratorium na poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej została ogłoszona pod koniec listopada 2024 r. podczas wspólnej konferencji prasowej szefów dyplomacji Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.
Ukraina potwierdziła wówczas, że "nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne, we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi, prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim". Zadeklarowała też "gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej