Nocne wybuchy w głębi Rosji. Udana akcja ukraińskiej armii

Świat

W nocy z 23 na 24 grudnia Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły serię skoordynowanych ataków na obiekty wojskowe i przemysłowe wykorzystywane przez stronę rosyjską. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził oficjalnie, że operacja zakończyła się trafieniem w wyznaczone cele, w tym w strategiczne zakłady na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz obiekty na terenach okupowanych.

Żołnierze w mundurach maskujących stoją w tle, a po prawej stronie obrazu widać duży pożar z płonącymi budynkami i unoszącym się dymem.
Sztab Generalny Zbrojnych Sił Ukrainy / TG/Supernova+
Ukraińskie dowództwo poinformowało o eksplozjach i pożarze w zakładzie w Jefremowie

Jednym z kluczowych punktów nocnej operacji było uderzenie w infrastrukturę przemysłową w mieście Jefremów, położonym w obwodzie tulskim w Rosji.

 

Celem ataku stał się Jefremowski Zakład Kauczuku Syntetycznego. Według informacji przekazanych przez ukraińskie dowództwo, fabryka ta pełni istotną funkcję w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym – specjalizuje się w produkcji komponentów niezbędnych do wytwarzania plastycznych materiałów wybuchowych oraz stałego paliwa rakietowego.

 

ZOBACZ: Ukraińcy uderzyli na Morzu Kaspijskim. Celem statki transportujące broń

 

W komunikacie opublikowanym na kanale Telegram Sztab Generalny poinformował, że na terenie zakładu odnotowano eksplozje, które doprowadziły do wybuchu rozległego pożaru.

Zniszczenia na Krymie i w obwodzie ługańskim

Działania ukraińskich jednostek objęły również cele na terytoriach tymczasowo okupowanych. W rejonie miejscowości Myrne na Krymie zaatakowano punkt składowania i konserwacji bezzałogowych łodzi (dronów morskich). Obecnie trwa weryfikacja rozmiaru szkód wyrządzonych w tym obiekcie.

 

Uderzenia wymierzono także w system logistyczny przeciwnika. W mieście Dowżańsk, znajdującym się na okupowanych terenach obwodu ługańskiego, celem ataku był pułkowy skład materiałowo-techniczny. Operacja ta miała na celu częściowe zakłócenie łańcucha dostaw i wsparcia dla rosyjskich jednostek operujących w tym rejonie.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ROSJAŚWIATSZTAB GENERALNY SIŁ ZBROJNYCH UKRAINYUKRAINAWOJNA W UKRAINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 