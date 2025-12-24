Jednym z kluczowych punktów nocnej operacji było uderzenie w infrastrukturę przemysłową w mieście Jefremów, położonym w obwodzie tulskim w Rosji.

Celem ataku stał się Jefremowski Zakład Kauczuku Syntetycznego. Według informacji przekazanych przez ukraińskie dowództwo, fabryka ta pełni istotną funkcję w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym – specjalizuje się w produkcji komponentów niezbędnych do wytwarzania plastycznych materiałów wybuchowych oraz stałego paliwa rakietowego.

W komunikacie opublikowanym na kanale Telegram Sztab Generalny poinformował, że na terenie zakładu odnotowano eksplozje, które doprowadziły do wybuchu rozległego pożaru.

Zniszczenia na Krymie i w obwodzie ługańskim

Działania ukraińskich jednostek objęły również cele na terytoriach tymczasowo okupowanych. W rejonie miejscowości Myrne na Krymie zaatakowano punkt składowania i konserwacji bezzałogowych łodzi (dronów morskich). Obecnie trwa weryfikacja rozmiaru szkód wyrządzonych w tym obiekcie.

Uderzenia wymierzono także w system logistyczny przeciwnika. W mieście Dowżańsk, znajdującym się na okupowanych terenach obwodu ługańskiego, celem ataku był pułkowy skład materiałowo-techniczny. Operacja ta miała na celu częściowe zakłócenie łańcucha dostaw i wsparcia dla rosyjskich jednostek operujących w tym rejonie.

