Premier Donald Tusk opublikował na Facebooku świąteczne życzenia dla Polaków. - Święta Bożego Narodzenia mają wielką moc. Dlatego co roku ich wyczekujemy, dlatego dziś tak bardzo są nam potrzebne - podkreślił.

Zaznaczył, że codzienność zalewa nas informacjami, które budzą smutek i przerażenie. - Świat zwariował ileś razy. Każdy z nas to powtarzał w mijającym roku - powiedział, dodając, że "kłamstwo i nienawiść wydają się wyznaczać nową epokę".

- Zbrodniarze wojenni czują się bezkarni, zdrajcy udają patriotów, agresorzy chcą coraz więcej władzy. Ofiary są wyszydzane, to od nich w świetle kamer żąda się pieniędzy i upokarzającego hołdu. Bezczelność, pogarda, przemoc. Jak sobie z tym rosnącym złem poradzić? - pytał.

Świąteczne życzenia od Donalda Tuska. "Żadne zło nie będzie nam straszne"

Podkreślił, że zło powstrzymuje miłość i dobro, które są potęgą w naszych sercach. Dodał, że właśnie święta nam o tym przypominają - że w święta na własne oczy widzimy, że nie jesteśmy z tym sami.

- Jest nas bardzo wielu. Polacy w milionach serc noszą ogromną siłę. Póki jesteśmy razem, póki w to wierzymy przyzwoitość, prawda, uczciwość, miłosierdzie będą górą. To my decydujemy, jaki jest świat - dodał.

Premier życzył Polakom, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły światło, miłość i odwagę. - Podzielmy się tym z bliskimi, a żadne zło nie będzie nam straszne. Spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych świąt, kochani - powiedział.

Życzenia na święta od pary prezydenckiej. Karol Nawrocki apelował do Polaków

Życzenia świąteczne pary prezydenckiej, wraz z nagraniem wideo, opublikowano na stronie prezydenta i w mediach społecznościowych.

- Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku - czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności, czas, gdy jesteśmy naprawdę razem i najpełniej to przeżywamy - podkreślił prezydent.

Apelował do Polaków, aby strzegli skarbu, jakim są polskie tradycje bożonarodzeniowe m.in. świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, kolędy, pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje. - Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu - życzył Nawrocki.

- Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni Nowego Roku - dodała małżonka prezydenta.

Jak podkreśliła, mimo że święta to czas odpoczynku i wytchnienia, z mężem "szczególną pamięcią otaczają tych, którzy w świątecznych dniach pełnią służbę; dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta".

- Nasze serca przepełnia radość i życzliwość. Chcemy okazywać je bliskim, ale też tym, którzy świąt nie spędzą w cieple domowego ogniska - mówiła.

Jarosław Kaczyński składa życzenia na Boże Narodzenie. "Byśmy wyszli z trudnego okresu"

Życzenia w Wigilię zamieścił również prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podkreślał, że Boże Narodzenie to czas nadziei. - Chciałbym życzyć Państwu, by te Święta były szczęśliwe, ciepłe, rodzinne i by nasze sprawy, te właśnie szersze, układały się lepiej niż dotychczas - przekazał.

Zwrócił również uwagę na kwestię bezpieczeństwa. - Byśmy wyszli z tego trudnego okresu w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa naszych rodzin, ale także bezpieczeństwa naszego Narodu i stronę takiej sytuacji, w której nasze państwo będzie wykonywało swoje obowiązki wobec obywateli naprawdę dobrze i rzetelnie i sprawiedliwie - życzył.

