Nagła śmierć norweskiego biathlonisty. Są pierwsze szczegóły

Świat

Ujawniono nowe fakty dotyczące nagłej śmierci 27-letniego norweskiego biathlonisty Siverta Bakkena. Jak podała stacja NRK, powołując się na Norweską Federację Biathlonu, ciało sportowca zostało odnalezione w pokoju hotelowym. Uwagę śledczych zwrócił fakt, że zawodnik miał na sobie specjalistyczną maskę treningową.

Biathlonista Sivert Bakken z nartami i kijkami w rękach, z podniesionymi ramionami.
Instagram / Norwegian Biathlon Team
Sivert Bakken zmarł przed sekcją zwłok w związku z tragicznym zdarzeniem

Znaleziony przy biathloniście sprzęt służy do treningu w warunkach ograniczonego dostępu tlenu (hipoksji). Stosowanie takiej maski ma na celu zmuszenie serca i płuc do bardziej intensywnej pracy, symulując warunki wysokogórskie.

 

Norweska Federacja Biathlonu wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła, że nie posiadała wiedzy na temat zakupu ani użytkowania tego konkretnego sprzętu przez zawodnika. Organizacja określiła zdarzenie jako tragiczną sytuację z wieloma niewiadomymi.

 

Przedstawiciele związku przekazali wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego, podkreślając trudny moment, w jakim się znaleźli w okresie świątecznym.

Śmierć Bakkena. Historia medyczna i planowana sekcja zwłok

W celu ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu, we Włoszech zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Procedury te mają odbyć się w czasie świąt Bożego Narodzenia.

 

Media przypominają historię problemów zdrowotnych Bakkena. Sportowiec w przeszłości przeszedł operację serca z powodu migotania przedsionków. Z kolei w 2022 roku, po przyjęciu trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19, zdiagnozowano u niego zapalenie osierdzia. To rzadkie powikłanie zmusiło go do całkowitego zawieszenia treningów i wycofania się z rywalizacji sportowej na niemal dwa lata.

 

W bieżącym sezonie Sivert Bakken powrócił do regularnych startów w Pucharze Świata, prezentując wysoką formę. W klasyfikacji generalnej cyklu zajmował 13. miejsce. Według planów startowych miał wziąć udział w kolejnych zawodach w niemieckim Oberhofie w styczniu 2026 roku.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIATHLONNORWEGIASIVERT BAKKENŚMIERĆ SIVERTA BAKKENAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 