W bożonarodzeniowym okresie Nowy Jork ponownie zamienia się w jedną z najbardziej magicznych zimowych scenerii na świecie, przyciągając rzesze ludzi, spragnionych świątecznej atmosfery. Jednym z najważniejszych punktów w mieście pozostaje Bryant Park, który w tym roku otworzył Holiday Shops już 24 października, prezentując ponad 190 stoisk - najwięcej w swojej historii.

Pojawiły się m.in. nowe stoiska z rzemiosłem z Queens oraz specjalna kolekcja "NYC Winter 2025", przygotowana we współpracy z lokalnymi artystami. Lodowisko zyskało ulepszoną nawierzchnię chłodzącą, dzięki czemu pozostaje idealne nawet podczas cieplejszych grudniowych dni, a weekendowe "Skate Sessions Live" z DJ-ami przyciągają rekordowe tłumy.

Święta w Nowym Jorku nie mogą obyć się bez spaceru wzdłuż reprezentacyjnej arterii, Piątej Alei, gdzie w 2025 roku Saks Fifth Avenue zaprezentował wystawę "Celestial Winter: A Journey Through the Stars", której premiera 18 listopada została po raz pierwszy transmitowana na żywo w mediach społecznościowych miasta. Ikoniczny, luksusowy Bergdorf Goodman przygotował kolekcję witryn inspirowanych archiwalnymi kostiumami Broadwayu z lat 40., a Macy’s w Herald Square wprowadził interaktywne elementy AR oraz nową instalację "Santa’s Workshop 2025", w której odwiedzający mogą tworzyć własne cyfrowe kartki świąteczne.

Nowy Jork. Nowe atrakcje na Boże Narodzenie

W tym roku pojawiła się także oficjalna miejska mapa "Holiday Window Walk 2025", dostępna w aplikacji NYCgo.

Jedną z najszybciej rozwijających się atrakcji pozostaje Shine Bright w Hudson Yards. Instalacja rozświetla zachodni Manhattan ponad 2,2 milionami energooszczędnych świateł LED, a centralnym punktem jest odświeżona, 32-metrowa konstrukcja w kształcie bombki, wyposażona w nowy system świetlny, tworzący trójwymiarowe efekty przypominające wirujące płatki śniegu.

Nowością sezonu jest "Shine Tunnel" - 40-metrowy korytarz świetlny prowadzący w stronę The Vessel, oraz weekendowe pokazy świetlno-muzyczne o stałych godzinach, które przyciągają tłumy fotografów i rodzin.

Najsłynniejszy nowojorski wieżowiec Empire State Building stał się sceną popkultury i nostalgii, łącząc filmową magię "Elfa" z muzyczną legendą Franka Sinatry. Gmach o wysokości ponad 380 metrów wraz z iglicą zamienił się w efektowną platformę świetlnych widowisk, widocznych daleko poza Manhattanem.

Zgodnie z tradycją amerykańskiego Bożego Narodzenia w Empire State Building zagościła hollywoodzka wyobraźnia i spektakularna oprawa świetlna. Zwiedzanie tarasów widokowych w budynku urozmaicono świątecznymi wieczorami filmowymi z kultowymi tytułami, takimi jak "Elf", "Kevin sam w Nowym Jorku 2" oraz "Miasteczko Halloween". Seanse w kameralnej atmosferze, z przekąskami i panoramicznym widokiem, okazały się jedną z najbardziej poszukiwanych atrakcji sezonu.

Szczególny rezonans miał Elf, który obchodził 20-lecie premiery. Empire State Building, istotny element fabuły filmu, rozświetlił się w charakterystycznych zielono-żółtych barwach Buddy’ego Elfa, a witryny lobby przy Piątej Alei wypełniły się scenografiami inspirowanymi jego bajkowym światem. Była nawet instalacja kulinarna, pop-up z deserami inspirowanymi fabuła filmu Jona Favreau.

Święta w Nowym Jorku. Pojawi się Święty Mikołaj

W wyznaczonych terminach goście mogli spotkać Świętego Mikołaja na tarasie widokowym i zrobić zdjęcia z panoramą miasta w tle. Wnętrza obserwatorium wypełniły się bogatymi dekoracjami - od wieńców i choinek po specjalne instalacje poświęcone nowojorskiej tradycji świątecznych widowisk.

Wieczorne iluminacje wieżowca porównywano do świetlnego kalendarza Nowego Jorku. W tym roku Empire State Building staje się symbolem miasta, który nie tylko dominuje nad miastem, ale wyczarowuje świąteczne historie językiem filmu, muzyki i spektaklu, zrozumiałym dla widzów z całego świata.

Poza Manhattanem niezmiennie króluje Dyker Heights na Brooklynie. W tym roku lokalna społeczność przygotowała jedne z najbardziej imponujących dekoracji ostatniej dekady. Niektóre domy wykorzystują ponad 150 tysięcy lampek, popularne stały się także pokazy zsynchronizowane z muzyką transmitowaną na dedykowanych częstotliwościach radiowych. W tym sezonie powróciły także charytatywne zbiórki prowadzone przez mieszkańców, a organizowane wieczorne wycieczki osiągnęły rekordową frekwencję.

