Awaria wodociągów w Warszawie. Problemy w dwóch dzielnicach, część mieszkańców bez wody

W wyniku usterek, mieszkańcy niektórych bloków i kamienic byli pozbawieni wody.

Awaria wodociągów w Warszawie. Część mieszkańców bez wody

Niespodziewana wigilijna awaria w dzielnicy Śródmieście wystąpiła w rejonach ulicy Hożej, Poznańskiej i Wilczej.

Do podobnych incydentów doszło też na Ursynowie. Problemy w przygotowaniach do świąt mieli mieszkańcy jednego z zamkniętych osiedli. Dostawy wody zostały wstrzymane w dużej części ulicy Pachnącej oraz w bloku przy Rosoła 50.

Służby prowadzą działania mające na celu pełną naprawę awarii. Warszawskie Wodociągi poinformowały, że prace prowadzone są jednocześnie w obu dzielnicach.

Zakończenie wszystkich prace jest planowane maksymalnie do godziny 23.

