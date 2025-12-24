Awaria wodociągów w Warszawie. Problemy w dwóch dzielnicach, część mieszkańców bez wody

Polska

Mieszkańcy dwóch dzielnic Warszawy mierzą się w Wigilię z awarią wodociągów, która doprowadziła do przerw w dostawach wody. Prace na Śródmieściu i Ursynowie mają potrwać najpóźniej do godz. 23.

Czarnego zlewu kuchennego z nowoczesną baterią, z której cieknie woda. Obok zlewu stoi przezroczysty wazon z kwiatkiem.
Pixabay
W Warszawie doszło do awarii sieci wodociągowej

W wyniku usterek, mieszkańcy niektórych bloków i kamienic byli pozbawieni wody. 

Awaria wodociągów w Warszawie. Część mieszkańców bez wody

Niespodziewana wigilijna awaria w dzielnicy Śródmieście wystąpiła w rejonach ulicy Hożej, Poznańskiej i Wilczej.

 

Do podobnych incydentów doszło też na Ursynowie. Problemy w przygotowaniach do świąt mieli mieszkańcy jednego z zamkniętych osiedli. Dostawy wody zostały wstrzymane w dużej części ulicy Pachnącej oraz w bloku przy Rosoła 50.

 

ZOBACZ: Alkohol podczas świąt. Wyraźna zmiana w zwyczajach Polaków

 

Służby prowadzą działania mające na celu pełną naprawę awarii. Warszawskie Wodociągi poinformowały, że prace prowadzone są jednocześnie w obu dzielnicach.

 

Zakończenie wszystkich prace jest planowane maksymalnie do godziny 23

 

Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl
