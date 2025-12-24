W Wigilię niewielkich opadów śniegu można spodziewać się w rejonach górskich. Temperatura przyjmie minusowe wartości, na południu mogą tworzyć się zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy temperatura lokalnie spadnie do minus 13 st. C - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wiesław Winnicki.

W środę na południu kraju zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze kraju małe i umiarkowane. Śniegu można spodziewać się w rejonach podgórskich i w górach, opady będą zanikały. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 5 st. C na północnym wschodzie, około minus 3 st. C centrum, do minus 1 st. C na południowym zachodzie i nad morzem.

Wiatr słaby i umiarkowany na południu i południowym zachodzie kraju, okresami porywisty w rejonach podgórskich, gdzie lokalnie osiągnie prędkość do 60 km/h, w Sudetach nawet do 120 km/h, w Karpatach do 65 km/h. Tam mogą tworzyć się zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na Wigilię. W nocy w górach spadnie śnieg

Najbliższej nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie, okresami umiarkowane i duże w rejonach podgórskich i górach, gdzie ponownie wystąpią słabe opady śniegu. Termometry wskażą od minus 8 do minus 12 st. C, na wybrzeżu około minus 4 st. C. W Kotlinach Sudeckich temperatura spadnie nawet do minus 13 st. C.

Wiatr słaby, na południu porywisty, w rejonach podgórskich lokalnie w porywach 60 km/h. Również można spodziewać się zawiei i zamieci śnieżnych.

Mroźne Boże Narodzenie. Jest najnowsza prognoza IMGW

Pierwszego dnia świąt niebo będzie bezchmurne, lokalnie zachmurzenie małe, na początku dnia na krańcach. Temperatura maksymalna przyjmie wartości od minus 6 do minus 2 st. C, cieplej miejscami na wybrzeżu, tam temperatura wzrośnie do około 0 st. C, a w Kotlinach Sudeckich spadnie do minus 7 st. C.

Wiatr słaby w rejonach podgórskich okresami także umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie w porywach do 60 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

Następnej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, okresami wzrastające do dużego. Ponownie wystąpią mrozy - temperatura minimalna wyniesie od minus 12 st. C na południowych krańcach Polski, minus 9 do minus 10 st. C w pasie od Lubelszczyzny, przez Górny Śląsk po Dolny Śląsk, minus 8 st. C na Mazowszu, Podlasiu, w Wielkopolsce i Lubuskim. Najcieplej na północy, gdzie temperatura osiągnie od minus 5 do minus 6 st. C, na Półwyspie Helskim do minus 2 st. C.

