Z sondażu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że w większości polskich domów alkohol w czasie świąt w ogóle się nie pojawia.

Aż 57 proc. badanych zadeklarowało, że na ich stołach podczas Świąt Bożego Narodzenia nigdy nie ma alkoholu. Z kolei 24 proc. ankietowanych przyznało, że trunki pojawiają się "rzadko".

ZOBACZ: "Niech ucichną wszelkie spory". Politycy składają życzenia na Boże Narodzenie

Regularne spożywanie alkoholu przy wigilijnym stole deklaruje znacznie mniejsza grupa respondentów. 6 proc. badanych wskazało, że alkohol towarzyszy im "zawsze", 3 proc. - "bardzo często", a 8 proc. - "często".

Co piją Polacy podczas świąt? Sondaż wykazał zmianę preferencji

Sondaż pokazuje także zmianę preferencji dotyczących rodzaju wybieranych trunków. Wśród osób, które deklarują obecność alkoholu podczas Wigilii, zdecydowanie najczęściej wybierane jest wino. Wskazała je połowa respondentów z tej grupy. Jak zauważają autorzy badania, Polacy coraz częściej sięgają po lżejsze alkohole, często postrzegane jako pomocne w trawieniu obfitych świątecznych potraw.

ZOBACZ: Atak mrozu na święta. Zawieje i zamiecie śnieżne w części kraju

Na drugim miejscu znalazły się domowe nalewki i likiery, które wskazało 23 proc. ankietowanych. Dopiero na trzeciej pozycji uplasowała się wódka – tradycyjnie kojarzona ze świętowaniem w polskich domach - wybrana przez 13 proc. respondentów. Najrzadziej wskazywane były piwo oraz inne mocne alkohole, po które sięga po 7 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 15-17 grudnia 2025 r. Zrealizowano je metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie Polaków liczącej N=1077 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni