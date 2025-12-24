Wydarzenia rozegrały się w poniedziałek, 22 grudnia. Jak wynika z ustaleń śledczych, trzech obywateli Niemiec udało się do jednej z willi w Elche na prośbę jej właściciela. Gospodarz podejrzewał, że jego nieruchomość została nielegalnie zajęta i poprosił znajomych o zweryfikowanie sytuacji na miejscu.

Po wejściu do budynku mężczyźni zostali zaatakowani przez przebywających tam dwóch Polaków.

ZOBACZ: Atak na hiszpańskich kibiców w Polsce. Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka SW

Według doniesień mediów, napastnicy posłużyli się kijami lub innymi tępymi narzędziami; na miejscu nie znaleziono śladów użycia broni palnej ani noży. Skutki napaści okazały się tragiczne: dwóch Niemców zmarło w wyniku odniesionych obrażeń, a trzeci w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Tragedia w Elche. Próba ukrycia zwłok i interwencja służb

O zdarzeniu służby powiadomił sąsiad, który zauważył podejrzane działania na terenie posesji. Świadek dostrzegł moment, w którym sprawcy próbowali wynieść ciała ofiar i załadować je do samochodu.

W poniedziałek wieczorem budynek został otoczony przez policję oraz jednostki specjalne Guardia Civil. Napastnicy zabarykadowali się w środku, co doprowadziło do trwającego blisko 20 godzin oblężenia. W operacji uczestniczyli policyjni negocjatorzy oraz tłumacz.

ZOBACZ: Z załadowaną bronią w centrum Warszawy. Cyngiel tureckiej mafii zatrzymany

Ostatecznie we wtorek około godziny 14:00 służby przeprowadziły szturm, w wyniku którego obaj Polacy zostali zatrzymani. Wewnątrz budynku odnaleziono również ranną kobietę.

Polacy zatrzymani w Hiszpanii. Byli znani policji

Lokalne władze potwierdziły, że zatrzymani mężczyźni byli już wcześniej notowani. Burmistrz Elche, Pablo Ruz, poinformował, że Polacy byli trzykrotnie aresztowani w związku z próbami nielegalnego zajmowania nieruchomości. Zaledwie 15 dni przed tragicznym incydentem zatrzymano ich za wtargnięcie na teren tego samego domu.

Śledczy wstępnie wykluczyli, aby zdarzenie miało związek z porachunkami grup przestępczych. Nie potwierdzono również tezy, by ofiary były pracownikami firmy zajmującej się profesjonalnymi eksmisjami.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

mjo / polsatnews.pl