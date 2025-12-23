Wiemy, kiedy szukać pierwszej gwiazdki. Łatwo ją pomylić z innym obiektem
W tym roku w Wigilię pierwszą gwiazdkę wypatrzymy łatwiej. Stanie się tak dzięki łagodnej pogodzie, z przejrzystym niebem, w niemal całym kraju. Więcej chmur pojawi się tylko na południu, za to tam w zamian można liczyć na opady śniegu. Tegoroczne Boże Narodzenie zapowiada się na zimne i dość spokojne. Nocami trzeba się jednak liczyć z dwucyfrowym mrozem.
- Zimowa pogoda z mrozem i czystym niebem w Polsce tuż przed świętami
- Największe mrozy spodziewane są w nocy, lokalnie sięgną -11 stopni Celsjusza
- Wigilia przyniesie miejscami opady śniegu, głównie w górach
- Pierwszy dzień świąt będzie mroźny i słoneczny, drugi zapowiada się na cieplejszy
Po ciepłym i spokojnym grudniu tuż przed świętami zimowa pogoda wkroczyła do Polski. Można już odczuć wyraźne ochłodzenie, które pogłębi się w Boże Narodzenie. Na szczęście niebo przeważnie będzie czyste, więc w tym roku łatwiej będzie dostrzec pierwszą gwiazdkę, co jest tradycyjnym sygnałem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej.
Prognoza pogody na Wigilię. Siarczysty mróz i lokalny śnieg
Najbliższe noce będą bardzo mroźne w całym kraju, a miejscami na południowych krańcach temperatura spadnie nawet do -11 stopni Celsjusza. Mroźnie będzie również w Wigilię w ciągu dnia.
Zimowa aura 24 grudnia swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. Wigilia będzie mroźnym dniem, z temperaturami od -7, -5 stopni na północnym wschodzie, przez około -3 stopnie w centrum i na terenach podgórskich do około zera na zachodzie - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Jednocześnie środa będzie jedynym dniem w najbliższym czasie, w którym można się spodziewać opadów śniegu. Będą one możliwe głównie w górach i na południowych krańcach Polski. W pozostałych regionach będzie słonecznie i bezchmurnie, a to z pewnością ułatwi wyglądanie pierwszej gwiazdki.
Tu pojawi się pierwsza gwiazdka w Wigilię. Uwaga na inne obiekty
W Wigilię słońce zajdzie około godz. 15:30. Po odczekaniu około pół godziny będzie można zacząć wyglądać gwiazdy na niebie, czyli symbolicznego sygnału do rozpoczęcia wieczerzy Wigilijnej.
Około godz. 16:00 najjaśniejszym obiektem na niebie będzie Księżyc. Kolejnym pod tym względem ciałem niebieskim będzie Wega, a więc gwiazda, którą wiele osób może zobaczyć jako pierwszą. Świeci ona wysoko na zachodzie, jednak może być gorzej widoczna na tle dość jasnej jeszcze tej części nieba.
Możliwe, że łatwiej będzie jako pierwszą wypatrzyć gwiazdę o nazwie Kapella, która pojawi się na północnym wschodzie. Na tym obszarze widoczna będzie również Aldebaran, czyli najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Byka. Około godz. 17:00 na niebie widać będzie Jowisza, który stanie się najjaśniejszym obiektem. Jednak jest planetą, więc nie dajmy się zmylić.
Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Będzie mróz, ale bez śniegu
Po mroźnej, ale pogodnej Wigilii czekają nad dwa kolejne zimne dni. "Mróz pozostanie z nami do końca świąt, następnie nastąpi przejściowa odwilż" - informuje Kazimierz Walaszek, synoptyk z Albedo, dostarczający prognozy pogody dla Polsatnews.pl.
Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia również będzie pogodny i słoneczny, przeważnie bezchmurny. 25 grudnia nie popada śnieg, jednak wciąż temperatury będą niskie i w ciągu dnia wyniosą od -3 do -1 st. C. W nocy lokalnie na południu dalej możliwy będzie mróz na poziomie -11, -10 stopni.
Spokojna aura zostanie z nami również na drugi dzień świąt. W piątek zrobi się cieplej i będzie przeważnie od jednego do nawet czterech stopni powyżej zera - prognozuje Kazimierz Walaszek.
26 grudnia w przeważającej większości kraju będzie przeważnie pogodnie i bez opadów, jednak na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur i tam może popadać słaby deszcz. Niewykluczone, że lokalnie na Podkarpaciu może lokalnie popadać śnieg z deszczem.
Niedługo po świętach odczujemy stopniowe ocieplenie i w weekend za dnia można się spodziewać lekkiego mrozu lub kilku stopni powyżej zera. Pogoda zacznie się wyraźnie zmieniać i nad Polskę napłynie więcej chmur, z których lokalnie przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem.
