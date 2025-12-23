Johann Wadephul podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa oznaczają "zaangażowanie i rzeczywistą chęć wsparcia Ukrainy, jeśli zostanie ona ponownie zaatakowana przez Rosję". Dodał, że to, jak będą wyglądać wspomniane gwarancje, zostanie omówione bardziej szczegółowo, gdy "nastąpi zawieszenie broni i Rosja pokaże, że jest naprawdę gotowa poważnie myśleć o pokoju". W ocenie polityka taka gotowość ze strony Moskwy nie została jeszcze zaobserwowana.

Szef niemieckiej dyplomacji zaznaczył, że Moskwa "demonstruje gotowość do negocjacji, ale to nie to samo, co prawdziwa gotowość do pokoju".

Wzmożone zbrojenia NATO. Niemiecki minister: żadnych kompromisów

Wadephul wezwał również do zintensyfikowania wysiłków w zakresie powiększania potencjału militarnego Niemiec i innych państw NATO.

- Nie ma powodu, abyśmy ograniczali nasze wysiłki. Wręcz przeciwnie. Mogę jedynie stanowczo odradzić wszelkie kompromisy w tych wszystkich projektach i planach, ponieważ tylko silna pozycja zapewni nam większe bezpieczeństwo w NATO, a także w Niemczech – powiedział.

Wadephul podkreślił, że gdyby armia rosyjska odniosła trwały sukces militarny w Ukrainie "stanowiłoby to poważne zagrożenie dla NATO”. Dodał, że już tylko z tego powodu wspieranie Ukrainy leży w interesie bezpieczeństwa Niemiec.

- Im stabilniejsza będzie sytuacja pokojowa w Ukrainie, tym szybciej Ukraina będzie w stanie chronić własne interesy, a to tym lepiej dla Europy jako całości – powiedział polityk.

Wypowiedź Wadephula była reakcją na wcześniejsze ostrzeżenie ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa, który w połowie listopada powiedział, że Rosja będzie w stanie zaatakować państwo członkowskie NATO, gdy tylko odbuduje swoje siły zbrojne.

