We wtorek rano w sklepie Biedronka w Poznaniu - blisko skrzyżowania ulicy Bukowskiej i ulicy Bułgarskiej - doszło do tragicznego zdarzenia. Jak przekazał portal epoznan.pl, jeden z klientów w pewnej chwili złapał się za serce i upadł.

Lokalny portal dostał wiadomość o zdarzeniu od czytelnika. Miał on wskazać, że pod dyskontem stoją dwie karetki oraz policja, natomiast sklep jest zamknięty.

Poznań. Mężczyzna zmarł w trakcie świątecznych zakupów. Sklep zamknięto

- Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące sytuacji przed godziną 8 - przekazał portalowi podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Dodał, że jeden z klientów podczas zakupów "chwycił się ręką w okolicach serca i upadł na ziemię".

Na miejsce natychmiast wezwano służby oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety pomimo reanimacji, 59-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Policjant przekazał, że "wiele wskazuje na to, że doszło do zatrzymania krążenia". Zaznaczył, że sprawa nie ma charakteru kryminalnego.

