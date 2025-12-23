Tragedia w sklepie w Poznaniu. 59-latek zmarł w trakcie świątecznych zakupów

Doszło do tragedii podczas zakupów świątecznych w Biedronce w Poznaniu. Jeden z klientów - 59-letni mężczyzna - upadł nagle na podłogę. Jego życia nie udało się uratować. Jak przekazały media, mężczyzna zmarł najprawdopodobniej w wyniku zatrzymania krążenia.

W sklepie w Poznaniu doszło do tragedii. 59-latek zmarł podczas zakupów

We wtorek rano w sklepie Biedronka w Poznaniu - blisko skrzyżowania ulicy Bukowskiej i ulicy Bułgarskiej - doszło do tragicznego zdarzenia. Jak przekazał portal epoznan.pl, jeden z klientów w pewnej chwili złapał się za serce i upadł.

 

Lokalny portal dostał wiadomość o zdarzeniu od czytelnika. Miał on wskazać, że pod dyskontem stoją dwie karetki oraz policja, natomiast sklep jest zamknięty.

Poznań. Mężczyzna zmarł w trakcie świątecznych zakupów. Sklep zamknięto

- Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące sytuacji przed godziną 8 - przekazał portalowi podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Dodał, że jeden z klientów podczas zakupów "chwycił się ręką w okolicach serca i upadł na ziemię".

 

Na miejsce natychmiast wezwano służby oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety pomimo reanimacji, 59-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

 

Policjant przekazał, że "wiele wskazuje na to, że doszło do zatrzymania krążenia". Zaznaczył, że sprawa nie ma charakteru kryminalnego.

 

