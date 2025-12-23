Szef ukraińskiego IPN o sukcesie wizyty w Polsce. Karol Nawrocki nie mówił o "banderowcach"

Szef ukraińskie IPN skomentował podczas uroczystości wręczenia nagrody "Honorowy Ambasador Ukrainy 2025" piątkową wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Według Ałfiorowa należy ją poczytywać za sukces obu stron.

Ołeksandr Ałfiorow: Prezydent Polski nie używał słów o "banderowcach"

- Byłem w delegacji z prezydentem Ukrainy. Ta delegacja odwiedziła Karola Nawrockiego, następnie nasza delegacja odwiedziła marszałków Senatu i Sejmu, a ostatecznie spotkaliśmy się z szefem rządu Donaldem Tuskiem. Podczas każdego z tych spotkań poruszano kwestie historyczne. Jednak, oczywiście, najostrzej zostały one poruszone na spotkaniu z Karolem Nawrockim - powiedział Ałfiorow.

ZOBACZ: Ukraina odda część terytorium? Niemiecki polityk: Jest warunek

- Prezydent Polski nie używał słów o "banderowcach" ani o "ukraińskim nacjonalizmie". I to, w zasadzie, jest wystarczająco dobrym sygnałem, że jesteśmy dojrzałymi narodami, które współistnieją z sąsiadami od tysięcy lat, i że jesteśmy zdolni do podjęcia rozmowy - twierdzi szef IPN Ukrainy.

Szef IPN Ukrainy: będą zgody na kolejne prace poszukiwawcze

Historyk potwierdził, że podczas wizyty w Polsce strona ukraińska złożyła deklarację o udzieleniu zgód na prace poszukiwawcze na terenie 26 lokalizacji, w których mogą znajdować się ciała Polaków pomordowanych w latach 1939-47.

- Podczas tego spotkania delegacja ukraińska jasno dała polskim urzędnikom do zrozumienia, że należy to zrobić. Ale proszę, złagodźmy ton tych sformułowań i tych ewidentnie niewłaściwych stwierdzeń - powiedział Ałfiorow.

ZOBACZ: Rosyjski naukowiec w polskim areszcie. Ukraina wysłała wniosek o ekstradycję

Za sukces delegacji ukraińskiej szef tamtejszego IPN-u uznał możliwości bezpośredniej rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim. Ałfiorow poinformował także, że Ukraina złożyła trzy własne wnioski o pozwolenie na prace poszukiwawcze w Polsce, a szczegółami prac mają zająć się wyspecjalizowane zespołu z Polski i Ukrainy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni