Jak wskazała agencja Reutera, Greta Thunberg została aresztowana na podstawie ustawy o terroryzmie. Funkcjonariusze mieli dokonać jej zatrzymania w związku z transparentem, który Szwedka trzymała w dłoniach. Widniał na nim napis: "Popieram Palestine Action (propalestyńską organizację, uznawaną przez brytyjski rząd za grupę terrorystyczną - red.). Sprzeciwiam się ludobójstwu".

O sprawie poinformowała brytyjska grupa Defend Our Juries. Jak przekazał londyński urzędnik, cytowany przez Reutera, wcześniej dwie osoby zostały aresztowane za oblanie czerwoną farbą elewacji budynku, w którym mieści się jedna z brytyjskich firm ubezpieczeniowych. Do zdarzenia doszło w dzielnicy znanej jako centrum brytyjskiego sektora usług finansowych.

Greta Thunberg aresztowana w Londynie. Miała przy sobie transparent

Defend Our Juries wskazało, że budynek stał się celem ataku protestujących ze względu na to, że mieści się w nim firma, która świadczy usługi brytyjskiemu oddziałowi izraelskiej firmy Elbit Systems. Jest to jedno z wiodących przedsiębiorstw, zajmujących się obronnością oraz dostarczaniem najnowocześniejszych rodzajów broni.

- Chwilę po tym incydencie na miejscu pojawiła się także 22-letnia (Greta Thunberg - red.) - opisywał urzędnik. - Została aresztowana za wyeksponowanie przedmiotu (w tym przypadku tabliczki) wspierającego zakazaną organizację Palestine Action, której działalność jest sprzeczna z artykułem 13. ustawy o terroryzmie z 2000 roku - dodał.

Szwedzka aktywistka trafiła do aresztu. Protestowała w Londynie

W lipcu media obiegła informacja o zatrzymaniu 29 aktywistów związanych z Palestine Action. Trafili oni do aresztu w związku z rzekomym udziałem we włamaniach do brytyjskiej filii izraelskiej firmy obronnej Elbit Systems w Bristolu oraz bazy Royal Air Force (RAF) w Oxfordshire. Część zatrzymanych rozpoczęło strajk głodowy.

Bliscy tych osób oraz ich prawnicy ostrzegają, że aktywiści mogą umrzeć z głodu w areszcie. Jak zauważa serwis Al Jazeera, pod adresem brytyjskich strażników więziennych formułowane są oskarżenia o to, że w niewystarczający sposób troszczą się o ich życie. Podobnego zdania są demonstranci, którzy zgromadzili się we wtorek w Londynie, aby zaapelować o podjęcie interwencji wobec pogarszającego się stanu zdrowia zatrzymanych.

