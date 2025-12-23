Projekt megamiasta opiera się na koncepcji opracowanej przez zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jak podaje National Geographic, pomysł cieszy się sporym poparciem lokalnych władz.

Projekt megamiasta. Prezydent Katowic: To moje marzenie

Aglomeracja, która może zostać połączona w megamiasto, obejmuje 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. W jej granicach znajduje się 41 miast i gmin, a liczba mieszkańców sięga 2,1 mln. Chociaż GZM powstał formalnie dopiero w 2017 r., od dłuższego czasu mówi się o głębszej integracji tego obszaru.

Ogromna metropolia nie tylko przerosłaby Warszawę, ale również Londyn, który należy do jednych z największych miast w Europie. Projektem jest zainteresowany prezydent Katowic Marcin Krupa. Jak przyznał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", "jedno miasto jako finałowy etap integracji wszystkich gmin Metropolii to jego marzenie".

Korzyści z projektu i referendum ws. nazwy

Pomysłodawcy projektu zakładają, że nowe miasto poprawiłoby jakość życia mieszkańców, dzięki efektywnemu zarządzaniu zasobami lokalnymi. Metropolia mogłaby również przyciągnąć zagranicznych inwestorów i zwiększyć liczbę miejsc pracy na Śląsku.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM podkreśla przy tym, że realizacja tej koncepcji nie oznacza likwidacji obecnych struktur samorządowych. Miasta i gminy zachowają swoich prezydentów, burmistrzów i rady. Nowością byłoby natomiast powołanie gminy metropolitalnej, która - według słów Karolczaka - realizowałaby ponadlokalne zadania wyższego rzędu.

Nazwa nowego miasta ma zostać wyłoniona przez mieszkańców w drodze referendum. Wśród propozycji pojawiają się m.in. Metropolis, Silesia, Nowe Katowice oraz Nowe Miasto Katowice. Przed przystąpieniem do realizacji projektu zostanie uruchomiona kampania informacyjna. Jej celem będzie przedstawienie mieszkańcom założeń koncepcji oraz przekonanie do niej sceptycznie nastawionych samorządowców.

