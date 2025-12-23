Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało we wtorek rano, że w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Działania mają związek z atakiem Rosji na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.

Jak wskazano w komunikacie, Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. "Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - poinformowano.

Polska reaguje na rosyjskie ataki na Ukrainę. "Poderwano myśliwce"

Dodano także, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.

Rosjanie zaatakowani ukraińską infrastrukturę energetyczną

Jak poinformowała we wtorek agencja Reutera, Rosja przeprowadziła ataki na ukraińskie obiekty energetyczne. W efekcie niektóre regiony kraju zostały odcięte od prądu. Problem dotyczy także Kijowa.

Ataki zostały przeprowadzone z powietrza. Do sprawy odniósł się szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy, Timur Tkaczenko. Poprosił on obywateli o pozostanie w schronach dopóki zagrożenie nie minie.

