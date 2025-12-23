Polskie myśliwce poderwane po ataku Rosji na Ukrainę. Jest komunikat
O operowaniu naszego oraz sojuszniczego wojska w polskiej przestrzeni powietrznej poinformowało we wtorek po 7:00 Dowództwo Operacyjne RSZ. Jak wskazano w komunikacie, działania mają związek z "atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy". "Poderwane zostały myśliwce" - czytamy.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało we wtorek rano, że w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Działania mają związek z atakiem Rosji na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.
Jak wskazano w komunikacie, Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. "Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - poinformowano.
Polska reaguje na rosyjskie ataki na Ukrainę. "Poderwano myśliwce"
Dodano także, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.
Rosjanie zaatakowani ukraińską infrastrukturę energetyczną
Jak poinformowała we wtorek agencja Reutera, Rosja przeprowadziła ataki na ukraińskie obiekty energetyczne. W efekcie niektóre regiony kraju zostały odcięte od prądu. Problem dotyczy także Kijowa.
Ataki zostały przeprowadzone z powietrza. Do sprawy odniósł się szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy, Timur Tkaczenko. Poprosił on obywateli o pozostanie w schronach dopóki zagrożenie nie minie.
