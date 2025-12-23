W poniedziałek Donald Trump oświadczył, że Grenlandia jest Stanom Zjednoczonym niezbędna ze względu na bezpieczeństwo i zapowiedział podjęcie działań mających na celu przyłączenie wyspy do USA. Mianował także gubernatora Florydy Jeffa Landry'ego na specjalnego wysłannika USA ds. Grenlandii.

- Potrzebujemy jej ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Musimy ją mieć - mówił prezydent USA.

Sikorski reaguje na działania USA ws. Grenlandii. Przypomniał słowa Karola Nawrockiego

We wtorek do działań Donalda Trumpa odniósł się Radosław Sikorski. Szef MSZ wyraził solidarność z Danią, do której od ponad 200 lat należy wyspa.



"Naturalnie Polska popiera jedność terytorialną sojuszniczego Królestwa Danii. Wbrew podziałom politycznym powinniśmy bronić prawa międzynarodowego i zasady nienaruszalności granic" - przekazał Radosław Sikorski.

Polityk załączył do wpisu fragment przemówienia, jakie we wrześniu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku wygłosił Karol Nawrocki. Prezydent krytykował w nim próby naruszania zasady suwerenności państw.



"Zasada suwerenności? Spytacie Państwo. Coraz częściej deptana. Zakaz agresji? Zmieniony w martwą literę. Zamiast prawa – próba użycia nagiej i brutalnej siły" - mówił w Nowym Jorku prezydent Nawrocki.



"Musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji" - apelował.

Donald Trump o Grenlandii: Musimy ją mieć

Donald Trump wykorzystał poniedziałkową wizytę na Florydzie, by ponownie zabiegać o przyłączenie Stanów Zjednoczonych do Grenlandii. Stwierdził, że dla USA ma ona znaczenie strategiczne w zakresie bezpieczeństwa, odpierając tym samym zarzuty, że Biały Dom dąży wyłącznie do przejęcia znajdujących się na wyspie złóż.

- Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Nie ze względu na minerały. Mamy wiele złóż minerałów i ropy i wszystkiego. Mamy więcej ropy niż jakikolwiek inny kraj na świecie - mówił Trump.

Danii, do której Grenlandia należy od 1814 r., zarzucił brak aktywności. - Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, nie mają żadnej ochrony militarnej - powiedział Trump podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami.



- Jeśli spojrzy się na Grenlandię, wzdłuż wybrzeża są wszędzie rosyjskie i chińskie statki. Potrzebujemy jej ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Musimy ją mieć - zadeklarował prezydent USA.



Donald Trump poza powołaniem specjalnego wysłannika unikał deklaracji w sprawie konkretnych działań - Będziemy musieli to wszystko rozwiązać - powiedział.



W odpowiedzi na działania USA duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Stanów Zjednoczonych. Szef resortu Lars Lokke Rasmussen powiedział, że podczas spotkania ambasador usłyszy, że USA "nie mogą ingerować w wewnętrzne sprawy Danii i Grenlandii", a słowa Trumpa o przyłączeniu wyspy do USA określił jako "całkowicie niedopuszczalne oświadczenie".

