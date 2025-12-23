"Politykę i spory wyrzucamy za drzwi". Marszałek Sejmu składa życzenia świąteczne
- Święta to moment, w którym politykę i spory wyrzucamy za drzwi. Życzę, byśmy na te dni odłożyli nienawiść na najwyższą półkę - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Może uda się jej już stamtąd nie zdejmować, również w Sejmie - dodał podczas składania życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył we wtorek życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nagranie wideo opublikowano na stronie Sejmu, a także w mediach społecznościowych.
- Święta to moment, w którym politykę i spory wyrzucamy za drzwi. Święta to czas na proste pytanie: czy umiemy być dla siebie ludźmi? - mówił Czarzasty.
Marszałek przypomniał, że w piątek gościł w Sejmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "stojącego na czele narodu, który każdego dnia walczy o życie".
Święta Bożego Narodzenia. Życzenia od marszałka Sejmu: Politykę wyrzucamy za drzwi
Czarzasty podkreślił, że to spotkanie przypomniało mu "jak cennym darem jest spokój, bezpieczeństwo i obecność bliskich; na co dzień pamiętam też, jak cennym darem jest zdrowie".
- Dlatego życzę wszystkim Państwu, byśmy na te dni odłożyli nienawiść na najwyższą półkę. Może uda się jej już stamtąd nie zdejmować, również tu, w polskim Sejmie - podkreślił. Marszałek życzył Polakom spokoju, bezpieczeństwa, miłości i zdrowia. Zaznaczył, że ze zdwojoną siłą kieruje te życzenia do osób, którym czegoś z tych rzeczy brakuje.
- Nasza ojczyzna jest trochę jak świąteczny stół. Trochę barszczu, trochę makowca. Każdy ma swój jedyny, prawidłowy przepis na sałatkę jarzynową. Ktoś sięga pod okładkę, ktoś powie dość - powiedział Czarzasty.
Marszałek podkreślił, że "wszyscy jesteśmy razem". - Razem jesteśmy bezpieczni. Wyłączmy telewizory, odłóżmy telefony, porozmawiajmy ze sobą, pośmiejmy się, zjedzmy coś dobrego. Bądźmy dla siebie dobrzy - podsumował.
