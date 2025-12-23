Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył we wtorek życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nagranie wideo opublikowano na stronie Sejmu, a także w mediach społecznościowych.

- Święta to moment, w którym politykę i spory wyrzucamy za drzwi. Święta to czas na proste pytanie: czy umiemy być dla siebie ludźmi? - mówił Czarzasty.

Marszałek przypomniał, że w piątek gościł w Sejmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "stojącego na czele narodu, który każdego dnia walczy o życie".

Święta Bożego Narodzenia. Życzenia od marszałka Sejmu: Politykę wyrzucamy za drzwi

Czarzasty podkreślił, że to spotkanie przypomniało mu "jak cennym darem jest spokój, bezpieczeństwo i obecność bliskich; na co dzień pamiętam też, jak cennym darem jest zdrowie".

- Dlatego życzę wszystkim Państwu, byśmy na te dni odłożyli nienawiść na najwyższą półkę. Może uda się jej już stamtąd nie zdejmować, również tu, w polskim Sejmie - podkreślił. Marszałek życzył Polakom spokoju, bezpieczeństwa, miłości i zdrowia. Zaznaczył, że ze zdwojoną siłą kieruje te życzenia do osób, którym czegoś z tych rzeczy brakuje.

ZOBACZ: Wiemy, czy w święta spadnie śnieg. Interesująca prognoza na Boże Narodzenie

- Nasza ojczyzna jest trochę jak świąteczny stół. Trochę barszczu, trochę makowca. Każdy ma swój jedyny, prawidłowy przepis na sałatkę jarzynową. Ktoś sięga pod okładkę, ktoś powie dość - powiedział Czarzasty.

Marszałek podkreślił, że "wszyscy jesteśmy razem". - Razem jesteśmy bezpieczni. Wyłączmy telewizory, odłóżmy telefony, porozmawiajmy ze sobą, pośmiejmy się, zjedzmy coś dobrego. Bądźmy dla siebie dobrzy - podsumował.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni