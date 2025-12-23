Nowe materiały w sprawie Epsteina. Media: Bulwersująca wzmianka o Trumpie

Kartka pocztowa, która znalazła się w nowo opublikowanych materiałach, przedstawia parę trzymającą się za ręce. Na odwrocie znalazł się odręczny zapis, w którym przestępca ma wspominać o Donaldzie Trumpie.

"Drogi L. N., Jak już wiesz, wybrałem 'krótką drogę' do domu. Powodzenia! Łączyło nas jedno… nasza miłość i troska o młode damy, z nadzieją, że osiągną pełnię swojego potencjału. Nasz prezydent podziela naszą miłość do młodych, dorodnych dziewcząt. Kiedy przechodziła obok młoda piękność, uwielbiał 'uszczknąć kęs', podczas gdy my skończyliśmy na podkradaniu jedzenia w więziennych stołówkach. Życie jest niesprawiedliwe" - miał napisać Jeffrey Epstein w sierpniu 2019 r.



Nowe materiały ws. Jeffreya Epsteina. Pojawia się wzmianka o prezydencie Trumpie

Adresatem pocztówki był Larry Nassar, mężczyzna skazany de facto na dożywocie za molestowanie, którego dopuścił się wobec setek gimnastyczek reprezentujących USA na imprezach sportowych w latach 1996-2014 r.

"Rząd uzyskał odręcznie napisaną kartę, gdy została ona zwrócona do federalnego aresztu w Nowym Jorku jako niemożliwa do dostarczenia po śmierci Epsteina" - przekazała agencja Reuters, zaznaczając, że nie była w stanie potwierdzić jej autentyczności.

"Stempel pocztowy na kopercie wskazuje stan Wirginia, a nie Nowy Jork, gdzie Epstein był więziony, co oznacza, że ​​koperta została przetworzona trzy dni po jego śmierci w sierpniu 2019 roku. Adres zwrotny na kopercie błędnie nieprawidłowe więzienie i nie zawiera numeru więźnia, który zgodnie z regulaminem Biura Więziennictwa musi być umieszczany na wysyłanej poczcie" - wylicza nieprawidłowości Reuters.

Departament Sprawiedliwości USA: Zarzuty są bezpodstawne i fałszywe

Departament Sprawiedliwości USA opublikował we wtorek kolejną partię materiałów związanych ze śledztwem w sprawie Jeffreya Epsteina. Znalazło się w niej blisko 30 tys. stron dokumentów.

"Część z tych dokumentów zawiera nieprawdziwe i sensacyjne zarzuty wobec prezydenta Trumpa, złożone FBI tuż przed wyborami w 2020 r." - zastrzegła administracja we wpisie opublikowanym na X.

"Mówiąc wprost: zarzuty są bezpodstawne i fałszywe, a gdyby miały choćby cień wiarygodności, z pewnością już dawno posłużyłyby za broń przeciwko prezydentowi Trumpowi" - przekazał Departament Sprawiedliwości USA.

"Niemniej jednak, zgodnie z naszym zobowiązaniem do przestrzegania prawa i transparentności, Departament Sprawiedliwości publikuje te dokumenty, zapewniając ofiarom Epsteina ochronę prawną" - wyjaśnił resort.

