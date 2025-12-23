Zgodnie z informacjami, które przekazał Interii rzecznik prasowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, st. kpt. Piotr Prosowicz, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w nocy z wtorku na środę, tuż po północy.

W samochodzie podróżowało pięciu młodych mężczyzn w wieku od 16 do 20 lat. Z nieznanych przyczyn pojazd wypadł z drogi i dachował. Czterem pasażerom udało się samodzielnie opuścić pojazd jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

We wraku pozostał nieprzytomny kierowca. Do jego wydobycia użyto sprzętu ciężkiego. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych.

Auto dachowało w Małopolsce. Kierowca w stanie ciężki

Na miejscu zdarzenia pracowała policja. Od uczestników wypadku pobrano krew do wykonania badań. Służby prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn nocnego wypadku.

Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Kierowca znajduje się w stanie ciężkim w szpitalu w Tarnowie.

Policja zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w nocy, gdy widoczność jest ograniczona. Przypomniano także o konieczności dostosowania prędkości do warunków na drodze.

