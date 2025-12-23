Oddziały ukraińskie wycofały się z Siewierska w obwodzie donieckim - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak dodano, w rejonie miejscowości toczą się ciężkie walki. "Wróg ma namacalną przewagę w liczbie ludzi i wyposażenia. Pomimo znacznych strat, najeźdźcy kontynuują aktywne działania ofensywne" - zaznaczono we wpisie.

"Aby uratować życie naszych żołnierzy i zdolności bojowe jednostek, ukraińscy obrońcy wycofali się z miasta. Siły Obronne Ukrainy wyczerpały zdolności wroga podczas walk o Siewiersk, każdy metr miasta został oddany za wysoką cenę" - zaznaczono.

Ukraińcy stracili Siewiersk. Miejscowość w obwodzie donieckim w rękach Rosjan

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy dodał, że dzięki "przewadze ilościowej i stałej presji małych grup desantowych w trudnych warunkach pogodowych wróg idzie się naprzód". Zaznaczono, że miasto pozostaje pod kontrolą ogniową ukraińskich żołnierzy.

"Okupanci w mieście są atakowani, ich logistyka jest blokowana. Jednostki wroga są zatrzymywane, aby uniemożliwić dalszy postęp. Siły Obronne kontynuują misje bojowe w kierunku Słowiańska" - podsumował Sztab Generalny.

Portal Ukraińska Prawda jeszcze kilka tygodni temu informowała, że Siewiersk był pod niemal całkowitą kontrolą sił ukraińskich. Sytuacja zmieniła się, gdy Rosjanie zdobyli wzgórza na północ od miasta, czym utrudnili obronę.

Od tamtego czasu, stopniowo Ukraina traciła kontrolę nad miastem. Rosjanie już kilka dni temu ogłosili, że zajęli Siewiersk.

