Katastrofa samolotu w Turcji. Na pokładzie szef sztabu z Libii
W Turcji doszło do katastrofy samolotu - przekazał minister spraw wewnętrznych kraju Ali Yerlikaya. Na pokładzie był szef sztabu libijskiego wojska generał Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad i cztery inne osoby. Dodano, że ekipy ratownicze odkryły wrak maszyny. Premier Libii Abd al-Hamid ad-Dubajba przekazał, że otrzymał informacje o śmierci szefa sztabu i innych osób, które były na pokładzie.
Jak przekazał turecki minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya, wrak prywatnego odrzutowca Falcon 50, którym leciał szef sztabu libijskiego wojska generał Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad i cztery inne osoby został odnaleziony.
Maszynę zlokalizowano w trakcie akcji poszukiwawczo-ratunkowej w pobliżu dzielnicy Hajmana, na południe od Ankary.
Według wstępnych informacji w rejonie katastrofy prowadzone są skoordynowane działania tureckich sił zbrojnych, żandarmerii, służb ratunkowych AFAD, a także przedstawicieli Ministerstwa Transportu i Infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Dodano, że teren został zabezpieczony i odgrodzony, a służby rozpoczęły zarówno akcję ratowniczą, jak i dochodzenie techniczne mające ustalić przyczyny zdarzenia.
Premier Libii Abd al-Hamid ad-Dubajba przekazał w oświadczeniu, że otrzymał informacje o śmierci szefa sztabu armii libijskiej Mohammeda Aliego Ahmeda Al-Haddada i go opłakuje.
"Ta wielka tragedia jest stratą dla narodu, armii i wszystkich nas, ponieważ straciliśmy ludzi, którzy służyli swojemu krajowi z szczerością i poświęceniem" - dodał.
Katastrofa samolotu w Turcji. Na pokładzie wysocy rangą generałowie z Libi
Wcześniej minister spraw wewnętrznych Turcji przekazał, że utracono kontakt radiowy z samolotem z szefem sztabu armii Libii na pokładzie. Samolot wystartował z Ankary i leciał do Trypolisu.
Pilot miał zgłosić potrzebę awaryjnego lądowania, jednak chwilę później - o godz. 20.52 czasu lokalnego (godz. 18.52 w Polsce) - nie można było się z nim skontaktować.
ZOBACZ: Katastrofa małego samolotu w USA. Są ofiary
Agencja Reutera zauważyła, że dane z portali śledzących ruch lotniczy pokazują, że samoloty są przekierowywane z lotniska w Ankarze. Wizyta Haddada w Turcji była wcześniej zapowiadana przez tureckie ministerstwo obrony.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej