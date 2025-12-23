Lider niemieckiej CSU chciałby rozmów z Putinem. "Dopuszczalne i możliwe"

- Musimy reprezentować europejskie interesy, a to jest dopuszczalne i możliwe w rozmowach z Putinem - powiedział lider niemieckiej CSU Alexander Hoffmann w rozmowie z agencją dpa. Wcześniej gotowość do podjęcia rozmów z rosyjskim przywódcą wyraził także prezydent Francji Emmanuel Macron, według którego byłoby to "pożyteczne". - Są osoby, które rozmawiają z Putinem - zauważył.

Alexander Hoffmann, lider grupy CSU w Bundestagu, w rozmowie z agencją dpa wyraził swoje poparcie dla bezpośrednich rozmów Europejczyków z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Powiedział, że "Europa musi postrzegać siebie jako gracza na tym polu gry".

 

- Musimy reprezentować europejskie interesy, a to jest dopuszczalne i możliwe w rozmowach z Putinem - ocenił, wskazując, że "ważne jest, aby Europa mówiła jednym głosem".

Europa wznowi rozmowy z Putinem? Macron: Byłoby to pożyteczne

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron w piątek po szczycie UE w Brukseli również zasygnalizował, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą, ponieważ byłoby to "pożyteczne". Jak zauważył, "są osoby, które rozmawiają z Putinem".

 

Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, który wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem. Kreml zasygnalizował z kolei gotowość do podjęcia takich rozmów. Rząd niemiecki jak dotąd jedynie "przyjął do wiadomości" inicjatywę Macrona - pisze agencja dpa.

 

