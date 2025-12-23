Alexander Hoffmann, lider grupy CSU w Bundestagu, w rozmowie z agencją dpa wyraził swoje poparcie dla bezpośrednich rozmów Europejczyków z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Powiedział, że "Europa musi postrzegać siebie jako gracza na tym polu gry".

- Musimy reprezentować europejskie interesy, a to jest dopuszczalne i możliwe w rozmowach z Putinem - ocenił, wskazując, że "ważne jest, aby Europa mówiła jednym głosem".

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron w piątek po szczycie UE w Brukseli również zasygnalizował, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą, ponieważ byłoby to "pożyteczne". Jak zauważył, "są osoby, które rozmawiają z Putinem".

Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, który wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem. Kreml zasygnalizował z kolei gotowość do podjęcia takich rozmów. Rząd niemiecki jak dotąd jedynie "przyjął do wiadomości" inicjatywę Macrona - pisze agencja dpa.

