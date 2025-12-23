W piątek papież zwrócił się do dziennikarzy przed rezydencją w Castel Gandolfo. Wyraził rozczarowanie faktem, że mimo apeli w Ukrainie nie doszło do wstrzymania ognia, przy czym wskazał, że odpowiedzialność za to ponosi Rosja.

ZOBACZ: Papież odprawił mszę dla więźniów. Poruszył temat amnestii

- Wśród rzeczy, które mnie smucą jest to, że Rosja najwyraźniej odrzuciła propozycję wstrzymania ognia. Jeszcze raz apeluję do ludzi dobrej woli, aby przynajmniej dzień Bożego Narodzenia uszanowali jako dzień pokoju - powiedział papież.

Ukraina chciała wstrzymania ognia. Moskwa: chcemy pokoju, nie wstrzymania ognia

Propozycja wstrzymania ognia na froncie w Ukrainie została wcześniej zaakceptowana przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Za dobry pomysł uznał on zwłaszcza wstrzymanie nalotów na infrastrukturę krytyczną, co podczas szczytu w Aszchabadzie proponował w połowie grudnia prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan

Propozycja została jednak odrzucona przez Kreml. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow stwierdził, że Ukraina, proponuje wstrzymanie ognia, bo chce zyskać na czasie.

- Rosja chce pokoju, a nie zawieszenia broni, aby Kijów mógł odetchnąć i przygotować się do kontynuacji wojny - powiedział Pieskow cytowany przez agencję RIA.

Papież Leon XIV ponawia apel o pokój i przestrzega przed wyścigiem zbrojeń

Apel papieża poprzedza Światowy Dzień Pokoju, który także przez Kościół obchodzony jest 1 stycznia. Leon XIV przygotował na tę okazję apel o odrzucenie strachu napędzającego konflikty, wyścigi zbrojeń i napięcia pomiędzy państwa.

"Powtarzające się apele o zwiększenie wydatków wojskowych i wynikające z nich decyzje są przedstawiane przez wielu przywódców rządowych jako uzasadniona odpowiedź na zagrożenia zewnętrzne. Idea odstraszającej siły militarnej, zwłaszcza odstraszania nuklearnego, opiera się na irracjonalności relacji między narodami, budowanych nie na prawie, sprawiedliwości i zaufaniu, lecz na strachu i dominacji siłą" - powiedział Leon XIV cytowany przez agencję Vatican News.

ZOBACZ: Papież Leon XIV uderza w Donalda Trumpa. Wskazuje na "rozbicie ważnego sojuszu"

"Pokój zmartwychwstałego Jezusa jest nieuzbrojony, Jego walka była nieuzbrojona w obliczu konkretnych okoliczności historycznych, politycznych i społecznych" - przypomniał papież.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni