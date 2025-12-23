Koniec sukcesji w Polsacie

Polska

Grupa Polsat Plus została dzisiaj poinformowana o wydaniu wyroku sądu w Liechtensteinie, który zakończył postępowanie sądowe, jakie toczyło się pomiędzy rodzeństwem - Piotrem Żakiem, Aleksandrą Żak i Tobiasem Solorzem z jednej strony a Zygmuntem Solorzem z drugiej. Sąd ogłosił wygraną rodzeństwa, oddalając wnioski i argumenty Zygmunta Solorza.

Widok z lotu ptaka na nowoczesny budynek biurowy o szklanej fasadzie, otoczony przez miejską zabudowę i tereny zielone.
Polsat News
Siedziba Telewizji Polsat przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie

Grupa Polsat Plus otrzymała od swojego większościowego akcjonariusza - Fundacji TiVi - pismo informujące o wydaniu prawomocnego i wiążącego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie, kończącego postępowanie sądowe dotyczące sporu pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Piotrem Żakiem, Aleksandrą Żak i Tobiasem Solorzem.


Zgodnie z przekazaną informacją Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie oddalił apelację Zygmunta Solorza i tym samym uznał racje Piotra Żaka, Aleksandry Żak i Tobiasa Solorza. Oznacza to, że prawomocnie kończy się spór sądowy trwający od sierpnia 2024 roku.


- Grupa Polsat Plus z zadowoleniem przyjmuje informację o prawomocnym zakończeniu postępowania przed sądem w Liechtensteinie. Prawomocne zakończenie tego postępowania pozwoli skupić się Grupie na rozwoju oraz spokojnej i konsekwentnej realizacji strategii - powiedział Daniel Kaczorowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Polsat Plus.

 

