"Sama się nie przyniesie". Świąteczna misja Karola Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki w piątek odwiedził wieś Ponurzyca w powiecie otwockim, gdzie spotkał się z wyborcami oraz osobiście zadbał o to, aby w Pałacu Prezydenckim nie zabrakło żywej choinki. Prezydentowi towarzyszył młodszy syn Antoni. "Choinka sama się nie przyniesie!" - przekazał prezydent w mediach społecznościowych.
Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zrelacjonowano jego podróż do gminy Celestynów w powiecie otwockim. Prezydent wybrał się tam wraz z synem Antonim, by przed Wigilią zdobyć choinkę.
Prezydent we flaneli. W gminie Celestynów osobiście ściął drzewko
Karol Nawrocki w tym roku osobiście zadbał o to, by w Pałacu Prezydenckim stanęła żywa choinka - wraz z synem ściął drzewko w jednej ze szkółek i przetransportował je do Warszawy. Podzielił się przy tym wskazówką dla wszystkich, którzy wciąż nie zdobyli drzewka.
- Ludzkie poszukiwanie ideału jest zawsze skazane na porażkę - powiedział Karol Nawrocki.
Prezydentowi nie można zarzucić braku przygotowania. Zamiast garnituru przybrał flanelową koszulę, z czego nie omieszkał zażartować.
- W takim stroju to jeszcze nikt prezydenta nie widział - powiedział Nawrocki.
Na nagraniu widzimy także, jak prezydent rozmawia z mieszkańcami, odwiedził również jedną z tamtejszych rodzin, której podarował upominki.
W Wigilię prezydent odwiedzi żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy z Białorusią
W poniedziałek rano Karol Nawrocki spotkał się z górnikami protestującymi w kopalni Silesia na Śląsku, zaś we wtorek ma w planach spotkać się z żołnierzami i funkcjonariuszami na granicy z Białorusią. Wizytę złożył im także premier Donald Tusk.
Święta Karol Nawrocki spędzi z rodziną, by wznowić aktywność w sobotę. Prezydent będzie w Poznaniu, gdzie weźmie udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
