Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zrelacjonowano jego podróż do gminy Celestynów w powiecie otwockim. Prezydent wybrał się tam wraz z synem Antonim, by przed Wigilią zdobyć choinkę.

Prezydent we flaneli. W gminie Celestynów osobiście ściął drzewko

Karol Nawrocki w tym roku osobiście zadbał o to, by w Pałacu Prezydenckim stanęła żywa choinka - wraz z synem ściął drzewko w jednej ze szkółek i przetransportował je do Warszawy. Podzielił się przy tym wskazówką dla wszystkich, którzy wciąż nie zdobyli drzewka.

- Ludzkie poszukiwanie ideału jest zawsze skazane na porażkę - powiedział Karol Nawrocki.

Prezydentowi nie można zarzucić braku przygotowania. Zamiast garnituru przybrał flanelową koszulę, z czego nie omieszkał zażartować.

- W takim stroju to jeszcze nikt prezydenta nie widział - powiedział Nawrocki.

Na nagraniu widzimy także, jak prezydent rozmawia z mieszkańcami, odwiedził również jedną z tamtejszych rodzin, której podarował upominki.

W Wigilię prezydent odwiedzi żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy z Białorusią

W poniedziałek rano Karol Nawrocki spotkał się z górnikami protestującymi w kopalni Silesia na Śląsku, zaś we wtorek ma w planach spotkać się z żołnierzami i funkcjonariuszami na granicy z Białorusią. Wizytę złożył im także premier Donald Tusk.

Święta Karol Nawrocki spędzi z rodziną, by wznowić aktywność w sobotę. Prezydent będzie w Poznaniu, gdzie weźmie udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

