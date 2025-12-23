Donald Trump ocenił w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu, że przywódca Kolumbii Gustavo Petro sprawia kłopoty i polecił mu, by zamknął zakłady produkcji niedozwolonych substancji. W Kolumbii - według prezydenta USA - funkcjonują co najmniej trzy duże fabryki produkujące tę substancję. - Wiemy, gdzie się znajdują. Lepiej je szybko zamknijcie - wezwał.

- W Kolumbii jest produkowana kokaina, a (jej przywódca - red.) nie jest przyjacielem USA. Jest bardzo złym facetem i lepiej niech pilnuje swojego tyłka - powiedział Trump.

Trump o władzy Maduro w Wenezueli. "Zagraniczna organizacja terrorystyczna"

Prezydent USA ogłosił też "blokadę" objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył, że reżim Maduro to "zagraniczna organizacja terrorystyczna".

- Może robić, co chce. Mamy sformowaną ogromną armadę, największą w historii, na pewno największą w Ameryce Południowej. Może robić co chce. Jeśli będzie chciał coś zrobić, jeśli będzie zgrywać twardziela, zrobi to po raz ostatni - powiedział Trump dziennikarzom na Florydzie.

W trakcie briefingu ogłosił budowę nowych okrętów typu "Trump", które mają być "większe, szybsze i sto razy silniejsze od największych zbudowanych dotychczas przez USA okrętów wojennych".

Prezydent USA kontra Wenezuela. Zapowiada następne ciosy

Trump, który nie uznaje Maduro za prawowitego przywódcę Wenezueli, powiadomił też, że USA zatrzymają, sprzedadzą albo wykorzystają jako rezerwę strategiczną ropę, skonfiskowaną z tankowca przejętego u wybrzeży Wenezueli. Zapowiedział również, że USA zatrzymają u siebie tankowce.

Ponownie powiadomił też, że wkrótce amerykańskie siły rozpoczną operację przeciwko przemytnikom narkotyków na lądzie. USA oskarżają przywódcę Wenezueli o to, że kieruje kartelem i dokonuje od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują nielegalne substancje do Stanów Zjednoczonych.

