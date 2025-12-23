Mł. asp. Mariusz Wyciszkiewicz poinformował, że zgłoszenie o pożarze w Nowym Stawie (woj. pomorskie) przy ulicy Wita Stwosza dotarło do strażaków w nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 1:22, a więc tuż przed przypadającą w środę Wigilią Bożego Narodzenia.

Ogień, który miał swoje źródło w jednym z budynków w zabudowie szeregowej, ostatecznie objął cztery nieruchomości. - Jeden budynek spłonął całkowicie. Drugi prawie całkowicie. W dwóch kolejnych spłonęło poddasze - opisywał.

Pożar w Nowym Stawie. Ogień objął cztery budynki w szeregowcu

Mundurowy poinformował, że na tym etapie nie jest w stanie wskazać, czy któryś z tych budynków będzie nadawał się do zamieszkania, czy będzie trzeba przeprowadzić rozbiórkę. Jak poinformował, decyzję w tej sprawie ma podjąć Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Osoby, które do tej pory zamieszkiwały w tym miejscu, uzyskały pomoc. - Łącznie ewakuowano 10 osób. Na miejsce skierowano 15 zastępów straży pożarnej. - wskazał mł. asp. Mariusz Wyciszkiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

