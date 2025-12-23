Bogdan Rymanowski i Polsat pracują nad nowymi projektami

Bogdan Rymanowski, jeden z kluczowych dziennikarzy Telewizji Polsat, nadal będzie prowadził swój autorski, niedzielny program "Śniadanie Rymanowskiego". W stacji trwają również prace nad dodatkowymi projektami z jego udziałem oraz zwiększeniu zasięgu i dotarcia "Śniadania Rymanowskiego" do jeszcze szerszej grupy widzów.

- Pozostaję w Telewizji Polsat. Skupiam się na "Śniadaniu Rymanowskiego" oraz na moim kanale na YouTube. W Polsacie pojawiają się nowe pomysły, analizujemy je i być może wspólnie zrobimy coś zupełnie nowatorskiego w polskich mediach - powiedział Bogdan Rymanowski.

Dziennikarz nie będzie już prowadził programu "Gość Wydarzeń". Od momentu jego dołączenia do Polsatu w 2018 roku rozmowa po głównym wydaniu "Wydarzeń" stała się jedną z najważniejszych audycji publicystycznych w polskich mediach. Rymanowski rozmawiał z najważniejszymi postaciami życia publicznego, w tym z liderami wszystkich głównych ugrupowań politycznych. Dzięki jego pracy "Gość Wydarzeń" osiągał średnią widownię przekraczającą codziennie milion osób.

Nowy prowadzący "Gościa Wydarzeń"

Od stycznia "Gościa Wydarzeń" będzie prowadził Marek Tejchman. Z mediami związany jest od ponad dwóch dekad. Pracował m.in. jako publicysta, komentator oraz szef zespołów redakcyjnych. Specjalizuje się w analizach ekonomicznych, geopolityce i tematach międzynarodowych. Jego rozmowy i komentarze od lat cieszą się dużą popularnością wśród widzów i czytelników. Wcześniej był związany z Polsatem jako wydawca, reporter i prowadzący "Wydarzenia".

Na najbliższe wydania "Śniadania Rymanowskiego" zapraszamy jeszcze w tym roku - 28 grudnia, a następnie już w nowym 2026 roku – 4 stycznia.

