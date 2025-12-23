Biskupi apelują do Trumpa. Mają do niego prośbę na święta
Katoliccy biskupi na Florydzie wezwali prezydenta Donalda Trumpa do wstrzymania na czas świąt Bożego Narodzenia działań dotyczących deportacji imigrantów. Apel został wystosowany przez arcybiskupa metropolitę Miami polskiego pochodzenia Thomasa Wenskiego. Biały Dom odpowiedział na odezwę.
Pod poniedziałkowym apelem cytowanym przez agencję AP podpisało się oprócz Thomasa Wenskiego siedmiu innych członków Konferencji Katolickich Biskupów Florydy (FCCB).
"Granica została zabezpieczona. Wstępne działania polegające na identyfikacji i deportacji niebezpiecznych przestępców zostały w dużym stopniu zakończone" - podkreślił hierarcha polskiego pochodzenia.
Metropolita Miami zaznaczył, że obecnie wiele z wymierzonych w imigrantów operacji służb obejmuje osoby, które nie są przestępcami, a jedynie przyjechały do USA, by pracować.
Biały Dom odpowiada na apel. "Trump dotrzymuje obietnicy danej wyborcom"
"Atmosfera strachu i niepokoju obejmuje nie tylko migrantów o nieuregulowanym statusie, ale także członków ich rodzin i sąsiadów, którzy przebywają w kraju legalnie" - ocenił arcybiskup Wenski.
Duchowny Zaapelował do rządu o pauzę w zatrzymaniach i obławach w okresie świąt. Na apel biskupów odpowiedziała rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson.
"Prezydent Donald Trump został wybrany na podstawie obietnicy danej Amerykanom dotyczącej deportacji nielegalnych imigrantów będących kryminalistami i dotrzymuje tej obietnicy" - oznajmiła Jackson.
