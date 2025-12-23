Pod poniedziałkowym apelem cytowanym przez agencję AP podpisało się oprócz Thomasa Wenskiego siedmiu innych członków Konferencji Katolickich Biskupów Florydy (FCCB).

"Granica została zabezpieczona. Wstępne działania polegające na identyfikacji i deportacji niebezpiecznych przestępców zostały w dużym stopniu zakończone" - podkreślił hierarcha polskiego pochodzenia.

ZOBACZ: Donald Trump grozi kolejnemu prezydentowi. "Niech pilnuje swojego tyłka"

Metropolita Miami zaznaczył, że obecnie wiele z wymierzonych w imigrantów operacji służb obejmuje osoby, które nie są przestępcami, a jedynie przyjechały do USA, by pracować.

Biały Dom odpowiada na apel. "Trump dotrzymuje obietnicy danej wyborcom"

"Atmosfera strachu i niepokoju obejmuje nie tylko migrantów o nieuregulowanym statusie, ale także członków ich rodzin i sąsiadów, którzy przebywają w kraju legalnie" - ocenił arcybiskup Wenski.

Duchowny Zaapelował do rządu o pauzę w zatrzymaniach i obławach w okresie świąt. Na apel biskupów odpowiedziała rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson.

"Prezydent Donald Trump został wybrany na podstawie obietnicy danej Amerykanom dotyczącej deportacji nielegalnych imigrantów będących kryminalistami i dotrzymuje tej obietnicy" - oznajmiła Jackson.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni