Atak maczetą w Legionowie. Podejrzewanym jest żołnierz

Śledztwo prowadzone jest przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Jak wskazano we wtorkowym komunikacie, postępowanie dotyczy żołnierza, który podejrzewany jest o spowodowanie ataku.

"Obecnie trwa analiza materiału dowodowego zebranego przez Komendę Powiatową Policji w Legionowie, po której zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe w przedmiotowej sprawie" - czytamy.

Legionowo. Żołnierz miał zaatakować cywila maczetą

Postępowanie w tej sprawie bezpośrednio po zajściu zostało wszczęte przez policję. Chodzi o incydent z niedzieli, kiedy około 16:00 w rejonie ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego w Legionowie mężczyzna zaatakował maczetą jednego z przechodniów, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany doznał obrażeń okolic głowy i trafił do szpitala. Wcześniej - jak ustaliła "Gazeta Powiatowa" - podejrzany poruszał się po mieście z wyciągniętą na wierzchu maczetą i próbował zatrzymać m.in. przejeżdżający w pobliżu samochód.

Wstępne ustalenia lokalnych mediów wskazywały na to, że za zdarzenie odpowiedzialny był żołnierz Wojska Polskiego, jednak "z uwagi na dobro postępowania i jego etap" służby nie mogły zdradzać szczegółów sprawy.

